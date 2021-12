Jugendliche haben in Sonthofen Schneebälle auf ein fahrendes Auto geworfen. Der Fahrer erschrak und geriet auf die Gegenfahrbahn. Nun ermittelt die Polizei.

01.12.2021 | Stand: 12:43 Uhr

Am Dienstagabend haben in Sonthofen mehrere Jugendliche absichtlich Schneebälle auf ein fahrendes Auto in der Marktstraße geworfen. Wie die Polizei mitteilt, erschrak der Fahrer dabei so sehr, dass er in der Gegenverkehr lenkte. Glücklicherweise kam es dabei zu keinem Unfall.

Polizei ermittelt

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 08321/6635-0 zu melden.

