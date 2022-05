Streetfood, ein Fest und mehr: So soll Leben in die Innenstadt von Sonthofen kommen

Mehr Märkte und Feste - und was noch? In Sonthofen soll die Innenstadt belebt werden. Warum es bei der Jahresversammlung der Händler kurzzeitig hitzig wurde.

28.05.2022 | Stand: 12:20 Uhr

Der Saal war voll besetzt und alle Mitglieder, die bei der Jahresversammlung der Sonthofer Wirtschaftsvereinigung AS anwesend waren, erlebten einen kurzweiligen Abend, an dem es in der Diskussion auch kurz krachte. Hans Fili, im Vorstand zuständig für Kommunikation, berichtete laut einer Pressemitteilung zunächst über die Aktivitäten der vergangenen zwei Jahre. Denn bedingt durch die Pandemie fand im Vorjahr keine Jahresversammlung statt. Auch die aktuelle Gesamtsituation wurde beleuchtet – und da gibt es sowohl Licht- als auch Schattenseiten.

