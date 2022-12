Über 25 Jahre lang war Christian Lanbacher Mitglied der Freien Wähler Sonthofen. Im Interview erzählt er, warum er die Fraktion nun verlassen hat.

03.12.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Christian Lanbacher war über 25 Jahre lang Mitglied der Freien Wähler in Sonthofen – zwischenzeitlich auch als Vorsitzender der Fraktion im Stadtrat. Zudem zählt er zu den Mitgliedern, die am längsten dem Gremium angehören (seit 2002). Doch vor einigen Wochen verließ er die Fraktion und bildet nun eine Ausschussgemeinschaft mit Heribert Kitzinger (FDP). Die Gründe blieben bislang unklar. Nun äußert er sich im Gespräch mit unserer Redaktion.

Herr Lanbacher, warum haben Sie die Fraktion der Freien Wähler verlassen?

Lanbacher: Es war keine Kurzschlussreaktion, sondern die Entscheidung ist mit der Zeit gereift. Es ist so, dass die Schnittmengen für unsere kommunalen Ziele unterschiedlich bewertet waren. Ich hatte nicht mehr das Gefühl, dass es politisch in die Richtung geht, die ich mir vorstelle.

Um welche konkreten Themen geht es, bei denen Sie Fortschritte vermissen?

Lanbacher: Zum Beispiel das Thema Gewerbeflächen. Seit Jahrzehnten haben wir hier großen Nachholbedarf. Aus meiner Sicht muss in der Richtung mehr passieren als bislang. Auch das Thema neues Tagungshotel und neue Stadthalle sollten wir nicht aus den Augen verlieren. Meiner Meinung nach sollten wir versuchen, von den Tourismusströmen, die vor allem in den südlichen Landkreis gehen, etwas zu profitieren. Oder Parkplätze: Mehrere Stellplätze gehen durch Planungen in der Innenstadt verloren. Aus meiner Sicht ein Fehler.

Welche Ziele verfolgen Sie nun mit Heribert Kitzinger in der Ausschussgemeinschaft?

Lanbacher: Wie bereits angesprochen neue Gewerbeflächen, aber auch die Stärkung des innerstädtischen Einzelhandels und der Gastronomie sowie der Erhalt der noch in Teilen vorhandenen historischen Stadt und unserer Kultur, für die wir stehen wollen.

Zur Person

Christian Lanbacher (58) ist gelernter Schmiedemeister und sitzt seit 2002 im Stadtrat. Mit seiner Werkstatt unweit der Stadthausgalerie ist er einer der letzten Vertreter des traditionellen Handwerks in der Stadt.

