Streit in Sonthofer Nachtclub: 42-Jährige wegen Beleidigung angezeigt

Kaum sind die Clubs offen, häufen sich auch wieder die Streitigkeiten. Auch in Sonthofen (Oberallgäu) ist es am Dienstag zu einer Auseinandersetzung gekommen.

08.03.2022 | Stand: 13:02 Uhr

Nach dem Öffnen der Clubs in Bayern kam es vielerorts wieder zu Streitikkeiten. So wie am Dienstag in Sonthofen: Wie die Polizei informiert, packte eine betrunkene Frau am Dienstag kurz nach Mitternacht in einem Nachtclub eine 22-Jährige am Arm und beleidigte sie.

Streit in Sonthofen: 23-Jährige erstattet Anzeige

Wie die jüngere Frau angab, wurde sie zudem von der 42-Jährigen genötigt, sich bei ihr und ihrer Freundin wegen eines angeblichen Streits zu entschuldigen. Die Frau erstattete Anzeige wegen Beleidigung.

Lesen Sie auch: Elektrogeräte und Akten in Kaufbeuren geklaut - Unbekannter bricht in Büroräume ein