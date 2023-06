Tankbetrug in Sonthofen: Mann fährt ohne Bezahlung weiter

In Sonthofen hat ein Unbekannter sein Auto betankt und ist ohne den Betrag von 97,82 Euro zu bezahlen weitergefahren. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

04.06.2023 | Stand: 11:27 Uhr

An einer Tankstelle in Sonthofen hat ein bisher unbekannter Mann am Samstag sein Auto betankt und ist ohne zu bezahlen weitergefahren. Laut Polizeiangaben war einem der Mitarbeiter aufgefallen, dass der Unbekannte den offenen Betrag von 97,82 Euro nicht bezahlt hatte. Außerdem stellte sich im Laufe der Ermittlungen heraus, dass das Kennzeichen des betroffenen Wagens als gestohlen gemeldet worden waren.

Tankbetrug in Sonthofen: Kennzeichen offenbar gestohlen

Den Angaben zufolge fuhr der mutmaßliche Betrüger ein Auto der Marke BMW, wurde als leicht korpulent und und mittleren Alters beschrieben. Er soll ein orangefarbenes Oberteil und eine Brille getragen haben. Die Polizei Sonthofen bittet mögliche Zeugen des Vorfalls sich unter der folgenden Nummer zu melden: 08321 66350.

