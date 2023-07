Hungrige Einbrecher: Unbekannte verwüsten Jugendhaus und backen Pizza

In Sonthofen sind Unbekannte in das Jugendhaus eingebrochen. Dabei hinterließen sie nicht nur einen verwüsteten Innenraum, sondern auch kuriose Spuren.

04.07.2023 | Stand: 13:23 Uhr

Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in das Sonthofener Jugendhaus eingebrochen, haben die Innenausstattung verwüstet und es sich dabei offenbar mit Pizza und Bier gemütlich gemacht. Laut Angaben der Polizei hatten Reinigungskräfte den Einbruch am Montagmorgen bemerkt.

Sonthofen: Unbekannte brechen in Jugendhaus ein und backen Pizza

Die Unbekannten leerten während ihres Einbruchs mehrere Bierflaschen und machten sich offenbar sogar eine Pizza im Ofen warm. Wie die Polizei mitteilt, wurden Reste einer solchen im Haus gefunden. Die Unbekannten hielten sich daher scheinbar für längere Zeit im Jugendhaus auf. Außerdem entwendeten sie mehrere Lebensmittel. Insgesamt verursachten die Einbrecher einen Schaden von rund 6.000 Euro.

Weitere aktuelle Nachrichten aus dem Oberallgäu lesen Sie hier.