In Sonthofen haben Unbekannte einen Gullideckel auf einer Straße ausgehoben. Mitten in der Nacht meldete dann ein Mann das Loch - er wäre fast hineingefallen.

02.07.2023 | Stand: 12:32 Uhr

Mitten auf der Völkstraße in Sonthofen haben Unbekannte in der Nacht auf Sonntag einen Gullideckel in der Mitte der Fahrbahn ausgehoben und wenige Meter weiter liegen gelassen. Die Polizei erfuhr durch einen 44-Jährigen von dem fehlenden Abflussdeckel.

Polizei in Sonthofen: Unbekannte heben Gullideckel auf Straße aus

Der Mann war offenbar nachts gegen 2.40 Uhr über die Straße gegangen und wäre durch das Loch im Boden fast gestürzt. Mögliche Zeugen bittet die Polizei um Hinweise unter der 08321/6635-0.

