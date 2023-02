Unbekannter Mann packt 19-Jährige in Sonthofen am Arm

In Sonthofen hat ein unbekannter Mann eine Frau einfach am Oberarm gepackt. Nachdem eine weitere Frau zu Hilfe kam, flüchtete er. Die Polizei sucht Zeugen.

03.02.2023 | Stand: 13:10 Uhr

In Sonthofen hat ein unbekannter Mann am Donnerstag gegen 9.15 Uhr eine 19-Jährige am Oberarm gepackt und festgehalten. Wie die Polizei berichtet, war die junge Frau auf dem Gehweg unterwegs, als ihr der Mann an der Ecke Sudeten- / Martin-Luther-Straße entgegenkam und sie plötzlich packte.

Eine zufällig anwesende Frau mit einem Hund kam der 19-Jährigen zu Hilfe. Daraufhin ließ der Mann von der Frau ab und verschwand mit einem kleinen schwarzen Lieferwagen ohne Kennzeichen.

Sonthofen: Unbekannter Mann packt Frau am Arm

So wird der Mann beschrieben:

30 bis 40 Jahre alt

schlank

dunklere Hautfarbe und braune Augen

Er trug eine braune Winterjacke mit Fell

Der Rest seines Gesichts war durch eine Kapuze und einen Schal verdeckt

Möglicherweise könnte es sich bei dem Mann um einen Bekannten der 19-Jährigen gehandelt haben. Die Polizei Sonthofen sucht Zeugen des Vorfalls, insbesondere die Frau mit dem Hund, die der jungen Frau half.

Mehr Nachrichten aus dem Oberallgäu lesen Sie hier.