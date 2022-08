Ohne Visum - Polizei und Zoll erwischen vier illegale Arbeiter aus Serbien

Weil sie ohne gültiges Visum in Sonthofen gearbeitet haben, müssen vier Männer aus Serbien umgehend ausreisen. Auch gegen den Arbeitgeber ermittelt die Polizei.

10.08.2022 | Stand: 16:07 Uhr

Am Dienstag hat die Grenzpolizei Pfronten zusammen mit dem Kemptener Zoll in Sonthofen an einer Großbaustelle vier Männer aus Serbien erwischt, die im Besitz gefälschter kroatischer Ausweise waren.

Vier Männer aus Serbien wollten Visum umgehen

Nach Polizeiangaben hätten die Männer (zwischen 21 und 27 Jahren) in Deutschland ein Visum benötigt, um zu arbeiten, da Serbien noch nicht Teil der Europäischen Union ist. Dieses wollten sie mit den gefälschten Dokumenten umgehen. Die Polizei ermittelt nun wegen Urkundenfälschung und illegalem Aufenthalts, zudem müssen die Männer umgehend ausreisen. Gegen den Arbeitgeber wird ebenfalls ermittelt.

