Brand in Sonthofen - Drei Verletzte und ein zerstörtes Wohnhaus

Bei einem Brand in Sonthofen wurden am Montagmittag drei Menschen leicht verletzt. Ein Zimmerbrand zerstörte ein Haus - es ist nicht mehr bewohnbar.

17.04.2023 | Stand: 11:39 Uhr

Bei einem Zimmerbrand am Montagmittag in Sonthofen sind drei Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wird als Brandursache eine Halogenlampe vermutet, die eine Decke entzündet hat.

Das betroffene Haus wurde bei dem Brand stark beschädigt - es ist nicht mehr bewohnbar.

Sonthofen: Brand in Wohnhaus aufgrund Halogenlampe

Bei dem Brand wurden eine 35-Jährige und eine 80-jährige Frau verletzt. Beide wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ebenso wurde ein Feuerwehrmann bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Alle drei wurden zwischenzeitlich wieder aus dem Krankenhaus entlassen.

Die Feuerwehr Sonthofen konnte den Brandherd im ersten Obergeschoss des Hauses löschen. Alle anwesenden Menschen konnten das Gebäude noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbst verlassen. Nach Polizeiangaben liegt die Schadenshöhe im hohen fünfstelligen Bereich.

Die Halogenlampe wurde vermutlich von zwei Kindern zu nahe an eine Decke gebracht. Die beiden spielten in der Wohnung.

Polizei Kempten ermittelt

Die Polizei Kempten übernimmt die Ermittlungen. Bei dem Brand waren Rettungsdienst und etwa 40 Feuerwehrmänner der Freiwilligen Feuerwehren Sonthofen und Sigishofen im Einsatz.

