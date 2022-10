Sonthofen: Mann spricht zwei Jungs in der Fußgängerzone an - Polizei sucht die Kinder

Die Polizei einen Mann in die Psychatrie eingeweisen. Er soll unter anderem in Sonthofen zwei Jungs angesprochen haben. Jetzt ermittelt die Polizei.

07.10.2022 | Stand: 13:32 Uhr

Ein 43-jähriger Mann musste Donnerstagabend durch die Polizei in einer Fachklinik untergebracht werden. Der Mann sorgte in jüngster Vergangenheit vermehrt für Polizeieinsätze in Sonthofen. Mit seinem Verhalten hatte er anderen Menschen Angst eingejagt.

Jetzt war eine Einweisung des Mannes in ein psychiatrisches Krankenhaus unumgänglich. Seine psychische Ausnahmesituation hatte sich am Donnerstag laut Polizeiangaben dermaßen zugespitzt hatte, dass eine Gefährdung anderer nicht mehr ausgeschlossen werden konnte.

Polizei sucht Zeugen und die angesprochenen Kinder

In diesem Zusammenhang meldete ein Zeuge, dass der Mann zuvor in der Fußgängerzone in Sonthofen zwei 10 bis 13 Jahre alte Jungs angesprochen hatte. Sie waren daraufhin weggerannt. Zur Klärung des Sachverhalts sucht die Polizei nun diese beiden Kinder. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Sonthofen unter 08321 / 66350 zu melden.