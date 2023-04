Zwei Körperverletzungen in einer Nacht

Zwei körperliche Angriffe, drei Anzeigen und eine Schreckschusswaffe: In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatte die Polizei in Sonthofen einiges zu tun.

23.04.2023 | Stand: 11:58 Uhr

Am Sonntagmorgen sind in Sonthofen unabhängig voneinander zwei Männer bei Auseinandersetzungen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der eine bei einer Auseinandersetzung vor einem Nachtlokal verletzt, bei der auch eine Schreckschusspistole abgefeuert wurde. Den anderen griffen zwei junge Erwachsene auf dem Weg zum Bahnhof an.

22-Jähriger schießt nach Streit mit Schreckschusswaffe

Zu der Auseinandersetzung am Nachtlokal war die Polizei gegen 3 Uhr morgens gerufen worden, weil Zeugen von Schüssen vor dem Lokal berichteten. Vor Ort hatte es eine Auseinandersetzung zwischen einem 22-Jährigen und einem weiteren Gast gegeben, in dessen Verlauf der 22-Jährige dem Gast mit der Faust ins Gesicht schlug. Daraufhin ging der Beschuldigte in Richtung eines Supermarktes und feuert von dort aus mit seiner Schreckschusswaffe einen Schuss ab. Ihn erwartet nun eine Anzeigen wegen Körperverletzung und ein Verstoß gegen das Waffengesetz. Der Gast erlitt durch den Schlag leichte Verletzungen.

Zwei Körperverletzungen in Sonthofen: 29-Jähriger am Bahnhof angegriffen

Etwa eine halbe Stunde später, gegen 3.30 Uhr, wurde ein 29-Jähriger auf dem Weg vom "Tannachwäldchen“ in Richtung Bahnhof von einer achtköpfigen Gruppe verfolgt. Am Taxistand griffen ihn dann ein 29-Jähriger und ein 27-Jähriger aus der Gruppe an und attackierten den 29-Jährigen unter anderem am Hals. Der genaue Ablauf der Auseinandersetzung ist laut Polizeiangaben aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Ein Taxifahrer hatte den Angriff beobachtet. Die beiden Angreifer werden wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt.

