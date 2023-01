Vorfahrt missachtet: Zwei Unfälle in Sonthofen

Am Montag übersahen gleich zwei Autofahrer in Sonthofen die Vorfahrt. Bei den Unfällen enstand ein Gesamtschaden im fünfstelligen Bereich.

24.01.2023 | Stand: 13:14 Uhr

In Sonthofen haben sich am Montag zwei Unfälle ereignet, weil Fahrer die Vorfahrt nicht beachtet hatten. Laut Polizei ereignete sich der erste Unfall am Montagmorgen, als ein 26-jähriger Autofahrer von der B19 auf die B308 fahren wollte. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 39-jährigen Fahrers und stieß mit ihm zusammen.

Zwei Unfälle in Sonthofen: Niemand wird verletzt

Am Abend kam es zum zweiten Unfall, als eine 40-jährige Autofahrerin beim Linksabbiegen am Oberallgäuer Platz das entgegenkommende Auto einer 55-Jährigen übersah. Auch hier kam es zum Zusammenstoß. Bei den beiden Unfällen wurde niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von 19.000 Euro.