Sonthofener steigt mit Dachau in die erste Liga auf: Der lange Weg zurück ins Rampenlicht

Die Volleyballer des ASV Dachau steigen in die erste Liga auf. Vorsitzender Andreas Wilhelm aus Sonthofen spricht über die Entwicklung und lehrreiche Fehler.

09.05.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Nach knapp 20 Jahren kehren die Volleyballer des ASV Dachau in die 1. Bundesliga zurück. 1995 und 1996 wurde der Club deutscher Meister und erreichte 1996 das Champions-League-Finale. Den Jubeljahren folgten dann jedoch finanzielle Schwierigkeiten, die Insolvenz und 2002 der Zwangsabstieg in die Regionalliga. Andreas Wilhelm, langjähriger Trainer der Sonthofer Zweitliga-Volleyballerinnen, ist Vorsitzender des ASV Dachau. Wir sprachen mit dem 53-Jährigen über den Sprung in die Erste Liga, die Entwicklung des Vereins und über die sportlichen Ziele der Oberbayern.

Nach 20 Jahren Abwesenheit von der 1. Bundesliga spielt der ASV wieder in der Beletage. Die Liga hat beschlossen, die Lizenzierung für Zweitligisten zu erleichtern. Außerdem erhalten die Clubs eine zweijährige Nichtabstiegsgarantie. Warum hat sich der Verein zu diesem Schritt entschieden?

Andreas Wilhelm: Wir haben ein junges Team, das bis auf zwei Ausnahmen ausschließlich aus ehemaligen Jugendspielern des ASV besteht. Aufgrund des sportlichen Erfolges mit dem dritten Platz aus dem Nichts in der 2. Bundesliga wollen wir den Spielern den Aufstieg ermöglichen. Zudem haben auch einige Spieler Angebote anderer Teams für die Erste Liga und hätten sich dann eventuell auch für einen Abschied entschieden. Mit den Erleichterungen, die von den Liga-Verantwortlichen ausgesprochen wurden, wird es für einen Erstliga-Aufstieg wahrscheinlich kaum günstigere Voraussetzungen geben wie in diesem Jahr.

Der ASV feierte in den 1990er-Jahren große Erfolge mit Meistertrainer Stelian Moculescu. Dann folgten finanzielle Schwierigkeiten, die Insolvenz und 2002 der Zwangsabstieg in die Regionalliga. Warum gibt es diesmal nicht die Befürchtung, der Verein könnte abermals finanzielle Probleme bekommen, die in einer erneuten Insolvenz enden?

Wilhelm: Die finanziellen Probleme von damals haben auch hier noch nicht alle vergessen. Vergleichbar ist die aktuelle Situation mit der von damals aber nicht. Das Budget von 2002 war deutlich höher als das, das wir für die kommende Saison erwarten. Damals arbeiteten viele Spieler als Vollprofis und verdienten ihr Geld mit dem Sport. Diese hohen Personalkosten sind ein Risikofaktor, den wir jetzt ausschließen können. Auch ist die Insolvenz nun 20 Jahre her, die daraus entstandenen Schulden sind lange getilgt und aus den damaligen Fehlern haben wir gelernt. Wir haben die finanziellen Möglichkeiten ausgiebig geprüft und dank einiger treuer Sponsoren die Einnahmenseite nochmals verbessern können. Deshalb erwarten wir eine finanziell ruhige Saison.

Wie große der Sprung in die Erste Liga für den Verein ist

Ist der Sprung in die Erste Liga sportlich nicht zu groß? Wie will der Verein es schaffen, gegen die Spitzenteams Berlin, Friedrichshafen und Düren zu bestehen?

Wilhelm: Die Spitzenteams werden nicht der Maßstab im kommenden Jahr sein. Hier messen wir uns sportlich eher mit den Mitaufsteigern aus der zweiten Liga. Das erleichterte Lizenzierungsverfahren bietet aber die Möglichkeit, sich langsam über drei Spielzeiten an das Niveau der Ersten Liga heranzutasten und sich dort zu akklimatisieren.

Gibt es in Dachau und Umgebung genügend Sponsoren, um den Etat für die Erste Liga zu stemmen?

Wilhelm: Praktisch all unsere aktuellen Sponsoren haben zugesagt, auch in der kommenden Saison den Weg mitzugehen. Einige – vor allem unser Hauptsponsor „Intaurus“ – hat sein Engagement inzwischen deutlich erhöht bzw. Erhöhungen in Aussicht gestellt. Das Minimalziel an finanziellen Zusagen haben wir erreicht, sodass wir beruhigt den Antrag für die 1. Bundesliga stellen konnten.

Entspricht die marode Georg-Scherer-Halle in Dachau überhaupt Erstliga-Anforderungen?

Wilhelm: Bereits seit 2012 arbeiten Stadt und Verein an einer neuen Halle. Im letzten Haushaltsetat der Stadt wurden nun Gelder für einen Neubau eingestellt, wenn auch der Baubeginn nicht vor 2026 sein wird. In die Planungsphase soll jedoch noch dieses Jahr eingestiegen werden. Der Umzug in eine neue Spielstätte wird also kommen.

Wie hoch ist der Etat für die kommende Saison in der Ersten Liga, und wie hoch schätzen Sie den der Spitzenteams im Vergleich dazu?

Wilhelm: Die Zielmarke wird zum Ende der Saison in der Nähe des vorgeschlagenen Minimaletats der Liga bei 250.000 Euro liegen. Also weit weg von den Etats der Top-Clubs. Deren Etats liegen um die drei Millionen Euro.

Drei Volleyball-Erstligisten im Umfeld von München

Im Umfeld von München gibt es ab Herbst mit dem ASV, Herrsching und Haching künftig drei Volleyball-Erstligisten. Nehmen sich die Vereine da nicht gegenseitig die Zuschauer weg oder überwiegt die Freude auf Derbystimmung samt kurzen Anreisen zu den Auswärtsspielen?

Wilhelm: Dachau hat sportbegeisterte Einwohner. Der Verein selbst über 4000 Mitglieder. Rund 2000 Schüler nutzen die Sportanlagen des Vereins für ihren Schulsport. Damit ist die Basis für gute Zuschauerzahlen gegeben. Ja, die Vorfreude auf die Derbys ist riesengroß.

In der ASV-Volleyball-Abteilung werden derzeit 200 Kinder und Jugendliche ausgebildet. Der Leistungsgedanke steht im Vordergrund. Die zweite Mannschaft ist gerade in die dritte Liga aufgestiegen. Heißt das, dass der ASV mittel- und langfristig auf den eigenen Nachwuchs setzt und auf teure Neuzugänge verzichtet oder sie sich gar nicht leisten kann?

Wilhelm: Unser Ziel ist es, die eigenen Spieler auszubilden. Aber das befreit nicht davon, sich auch woanders nach Spielern umzusehen.

Wie lauten die Ziele für die kommende Saison? Spaß haben und Erfahrung sammeln, da der Abstieg kein Thema ist? Oder ist ein Platz im Mittelfeld die Vorgabe?

Wilhelm: Detaillierte Ziele wird sich das Team sicher dann setzen, wenn es ins Training einsteigt. Für die Verantwortlichen des Vereins gilt es erst einmal in der Ersten Liga anzukommen und weitere Weichen zu stellen. Eine feste Platzierung ist nicht die Vorgabe.

Zur Person

Andreas Wilhelm ist in Sonthofen aufgewachsen. Der 53-jährige Diplom-Betriebswirt ist seit 2017 Vorsitzender des ASV Dachau, seit 1996 ist er Geschäftsführer des Vereins. Er spielte mit dem ASV von 1986 bis 2003 unter anderem in der Ersten Liga und trainierte die Sonthofer Volleyballerinnen von 2003 bis 2011 und von 2015 bis 2018 in der Regionalliga bzw. zweiten Bundesliga. Wilhelm lebt mit Ehefrau Angela (geborene Mang), ehemalige Zweit- und Erstliga-Spielerin in Sonthofen, sowie mit den beiden Töchtern (10 und 12 Jahre alt) in Dachau.

Lesen Sie auch: Aus für Coach Majova - So geht es bei den Sonthofer Volleys weiter