Sonthofenerin schreibt über ihre Leidenschaft: Für die geliebten Pferde um die Welt

Brigitte Günther aus Sonthofen hat schon viele Länder besucht, um dort zu reiten. Jetzt hat sie über ihre Erlebnisse ein 350 Seiten starkes Buch geschrieben.

05.12.2022 | Stand: 14:04 Uhr

Ihr erster Ritt ist nicht so ganz gelungen: „Askan war ein Durchgeknallter. Kaum saß ich im Sattel, preschte er mit mir blindlings durch die Halle und der Reitlehrer rannte mit Peitsche hinterher“, erzählt Brigitte Günther, die danach immerhin eine Flasche Sekt spendiert bekam, weil sie wider Erwarten oben blieb. Trotz ihrer eher furchteinflößenden Premiere auf dem Pferderücken fasste sie einen Entschluss: Sie wollte möglichst verschiedene Rassen in deren Herkunftsland kennenlernen und reiste für Pferde und fürs Reiten um die halbe Welt. Über Jahrzehnte hinweg buchte sie Reiterreisen. In ihrem Buch „Bergab Bergauf im Pferdesattel“ erzählt sie davon.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.