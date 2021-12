Sonthofens Post-Filiale schließt bis Mitte 2022: Warum sich der Stadtrat dagegen wehren will

Die Postbank-Filiale in Sonthofen steht vor dem Aus. Auch klassische Dienstleistungen soll es am Bahnhof nicht mehr geben. Was der Stadtrat nun plant.

11.12.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Einige Sonthofer wunderten sich in den vergangenen Wochen: Immer wieder war die Postfiliale am Bahnhof geschlossen. Dem Vernehmen nach waren Krankheitsfälle der Grund. Doch spätestens im Frühsommer 2022 bleiben die Türen der Post-Filiale dauerhaft zu: Das hat Helmut Muhr, Regionaler Politikbeauftragter der Deutschen Post AG, Bürgermeister Christian Wilhelm mitgeteilt. Das Schreiben liegt unserer Redaktion vor. Laut Rathauschef soll nur das Verteilerzentrum erhalten bleiben. Die Stadtratsfraktionen in Sonthofen wollen diese Entscheidung nicht akzeptieren und eine Aktion mit Bürgern ins Leben rufen. Dabei wird gefordert, dass es weiterhin eine Filiale am Bahnhof gibt.