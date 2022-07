Diese Änderungen gibt es beim Sonthofer Citylauf 2022

Zwei Jahre war Pause, nun findet der Sonthofer Citylauf 2022 wieder in bewährter Form statt. Zwei Änderungen gibt es dennoch.

07.07.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Nach zweijähriger Corona-Pause findet der Sonthofer Bosch BKK Citylauf am Freitag, 8. Juli, wieder in gewohnter Form statt. Ab 18.30 Uhr läuft die 18. Auflage in der Sonthofer Innenstadt. Da es sich um einen Staffellauf für Dreierteams handelt, sind keine Einzelstarts möglich.

Sonthofer Citylauf: Start und Ziel diesmal woanders

Die beliebte Runde bleibt in diesem Jahr bis auf zwei Änderungen gleich: Durch die Baumaßnahmen im Bereich der Hirschbrauerei wird die Schleife Brunnenplatz-Althausplatz-Spitalplatz zu einer Wendepunktstrecke Brunnenplatz-Althausplatz. Der Bereich um Start und Ziel sind in diesem Jahr nicht mehr auf dem Bräumarktplatz, sondern auf dem Althausplatz. Anmeldungen sind noch online möglich unter www.sonthofer-citylauf.de

