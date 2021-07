Sonthofer Citylauf am Sonntag: Organisator Axel Reusch über Sorgen, Hoffnungen und Veränderungen

Erstmals in der 17-jährigen Geschichte läuft der Sonthofer Citylauf am Sonntag nicht ab wie gewohnt. Was in diesem Jahr anders ist.

16.07.2021 | Stand: 11:30 Uhr

„Wir möchten ein Zeichen für die beginnende Normalität setzen. Ich hoffe, dass wir uns in der Endphase von Corona befinden“, sagt Axel Reusch. Der Organisator des Sonthofer Citylaufs hofft im zweiten Jahr der Pandemie ganz besonders auf eine Rückkehr zur Normalität. Der Staffellauf für Dreier-Teams, der im vergangenen Jahr wie der APM und der Frühlingslauf abgesagt werden musste, eröffnet als erster Laufwettkampf im Allgäu die Saison. Sonntag geht’s ab 10 Uhr an den Rundlauf – erstmals allerdings aus der Stadt in die Stadt. Denn die Rahmenbedingungen haben sich verändert. Anstatt am traditionell belebten Freitagabend vor dem Stadtfest steigt die Veranstaltung Sonntagmorgen. Auch der Start- und Zielbereich wurde von der Innenstadt auf den Bolzplatz unter der Binse ausgelagert. Beides soll dazu beitragen, Kontakte auf ein Mindestmaß zu reduzieren. (Lesen Sie auch: Countdown zur Frodeno-Show im Allgäu: Das müssen Sie zum spektakulären Weltrekordversuch wissen)

"Natürlich möchte keiner Maske tragen, aber für diese Maßnahmen haben in der gegebenen Situation alle Verständnis"

Reusch erwartet – abgesehen von den Begleitpersonen der Läufer – am frühen Sonntag keine Zuschauer, aber auch das ist beabsichtigt. „Es kommt dadurch zwar noch weniger Flair auf, aber das ist ein Sonderjahr. Es geht darum, zusammen Sport machen zu können“, sagt der Burgberger. Teil des Hygienekonzepts, das in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt ausgearbeitet wurde, ist auch die Maskenpflicht am Start und im Ziel. Die Maske muss allerdings lediglich auf den ersten 500 Metern getragen werden, ehe sie in einer ausgewiesenen Abwurfzone abgelegt wird. Bei der Zielankunft erhalten die Teilnehmer neue Masken. „Im Outdoorbereich besteht zwar ein geringes Ansteckungsrisiko, aber dort, wo mehrere Leute aufeinandertreffen, wollen wir mit diesen Vorkehrungen verantwortungsbewusst sein“, sagt Reusch. Dass die Maskenpflicht Teilnehmer abschrecken könnte, glaubt der 53-Jährige aber nicht. „Natürlich möchte keiner Masken tragen, aber für diese Maßnahmen haben in der gegebenen Situation alle Verständnis. In erster Linie freuen sich doch alle, dass der Lauf überhaupt stattfindet“, sagt der Burgberger. (Lesen Sie auch: Tonnen an Stahl und technische Neuheit: Oberallgäu bereitet sich auf Frodeno-Event vor)

Über 100 Teams hat der Sonthofer Citylauf beim Rekord 2019 geführt - gerade 19 hatten sich nun bis Donnerstagabend gemeldet

Die Anmeldungen halten sich allerdings noch in Grenzen, daher ist es für den Organisator schwierig, etwas über die Resonanz zu sagen. Über 100 Teams hat der Citylauf beim Rekord 2019 geführt – gerade 19 hatten nun bis Donnerstagabend gemeldet. Diese Situation ist Axel Reusch allerdings bestens bekannt, denn alljährlich kommt der große Schub bei den Anmeldungen in den Tagen vor der Austragung der Veranstaltung. Allerdings rechnet der Triathlet heuer mit einem deutlich kleineren Teilnehmerfeld und wäre schon mit der Hälfte der ansonsten 300 Läufer zufrieden. „Hauptsache, es geht los“, sagt Reusch. Schließlich ist der Sonthofer Citylauf in seiner Eigenschaft als Staffellauf beliebt in der Region. Das Dreier-Team-Event ist seit über eineinhalb Jahrzehnten Anlaufpunkt in der Kreisstadt – und ein Fix-Termin im Kalender der Ausdauersportler aus dem Allgäu. Die Teilnehmer einer Staffel laufen nacheinander jeweils die gleiche Strecke von fünf Kilometer – am Ende zählt die Gesamtzeit aller Staffelmitglieder.

Während ein flaches Stück traditionell den Anfang des Laufs bildet, geht es heuer gleich nach 50 Metern den Berg rauf

Der Kurs ist zwar der gewohnte, aber durch die Verlegung des Start- und Zielbereichs ist der Verlauf „aus athletischer Sicht ungünstiger geworden“, sagt Reusch. Während ein flaches Stück traditionell den Anfang des Laufs bildet, geht es heuer gleich nach 50 Metern den Berg rauf. Reusch ist sich bewusst, dass „schon das Schwäbeleholz mühsam ist und am Kalvarienberg ein steiler Anstieg auf die Läufer wartet. Aber mit fünf Kilometern ist es ein kurzer Lauf, den man sich unter den Voraussetzungen einfach nur anders einteilen muss.“ (Lesen Sie auch: Welche Chancen haben die deutschen Athleten bei Olympia?)

Der leidenschaftliche Triathlet freut sich selbst auf ein „schönes Erlebnis für die Gemeinschaft“. Denn im Gegensatz zu anderen Wettbewerben steht beim Citylauf nicht der reine Leistungssport-Charakter im Vordergrund. Es ist vielmehr ein Jedermann-Lauf, was den Organisatoren auch wichtig ist. Am Start finden sich durchaus passionierte Läufer, aber eben auch sportliche Menschen mit wenig Lauferfahrung oder in Axel Reusch’ Worten: „Wir haben nicht nur Vollgas- sondern auch Spaßläufer“. Eines wird aber sicher allen Beteiligten am Sonntag fehlen. Der gewohnte Rahmen in Form der Bühne für die Siegerehrung und das anschließende Zusammensitzen.

