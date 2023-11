Sonthofer Feuerwehr rückt im Oktober zu 27 Einsätzen aus

Alarm von Brandmeldern und Anrufe wegen Türöffnungen bilden einen großen Teil der Einsätze. Dabei wären viele gar nicht notwendig.

Zu 27 Einsätzen rückten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Sonthofen allein im Monat Oktober aus. Darunter waren nicht nur Großeinsätze wie Chlorgas-Austritt an der Reha-Klinik in Sonthofen. Ein zahlenmäßig großer Teil der Alarmierungen war auf Brandmeldeanlagen und Türöffnungen zurückzuführen, sagt Kommandant Markus Adler. Und die wären eigentlich vermeidbar gewesen. Ein Problem, das auch viele andere Feuerwehren haben.

Fünfmal muss die Sonthofer Feuerwehr zu Türöffnungen ausrücken

Die Einsätze kosten nicht nur viel Zeit, sondern würden auch die Einsatzkräfte gefährden, wenn die versuchen, möglichst schnell zum Feuerwehrhaus oder zum Einsatzort fahren, erklärt Adler: „Ein Großteil der Alarmierungen wäre aber vermeidbar gewesen, wenn man einfach den richtigen Anbieter gewählt hätte.“ Damit meint Adler die große Anzahl an Türöffnungen für die Feuerwehr im Oktober.

Fünfmal mussten die Kräfte zu einer Türöffnung ausrücken, weil die Anbieter von Hausnotrufen nicht ihrer Pflicht nachgekommen seien. „Die Kunden haben beim Anbieter einen Schlüssel hinterlegt, den sie aber im Notfall nicht schnell genug an den entsprechenden Einsatzort bringen können. Dann wird eben die Feuerwehr geholt“, erläutert Adler. Der Kommandant rät deshalb, einen Schlüssel beim Nachbarn zu hinterlegen, einen Schlüsseltresor anzubringen oder eine sorgfältige Auswahl an ortsansässigen Anbietern für Hausnotrufe zu treffen.

Technische Defekte lösen Brandmeldeanlagen im Oberallgäu aus

Neben Türöffnungen, beschäftigen ausgelöste Brandmeldeanlagen die Feuerwehr immer mehr. Im Oktober waren es fünf verschiedene Brandmeldeanlagen an Objekten. Ein Objekt durfte die Feuerwehr gleich dreimal am Tag anfahren, da dort die Anlage aufgrund eines technischen Defekts immer wieder auslöste. „Die meisten Alarme durch Brandmeldeanlagen wären vermeidbar gewesen. So wurden die sensiblen Anlagen durch das Verhalten der Mitarbeiter oder durch Bauarbeiten ausgelöst“, sagt Adler.

