Streckenrekord bei Schmuddelwetter: So war der Sonthofer Frühlingslauf

Der Sonthofer Frühlingslauf 2023 lockt trotz widriger Bedingungen über 180 Ausdauersportler: Bei den Herren gibt’s einen Premierensieg für Simon Pulfer.

27.03.2023 | Stand: 19:34 Uhr

Premierensieg für den Platzhirsch, Streckenrekord bei Schmuddelwetter und ein zufriedener Organisator: Der Sonthofer Frühlingslauf ist seiner Rolle als Auftakt in die Ausdauersport-Saison – wenn auch nicht witterungstechnisch – gerecht geworden. Über 180 Starterinnen und Starter zauberten Ausrichter Axel Reusch ein Lächeln aufs Gesicht, auch wenn der 55-Jährige, der selbst mitlief, nach 10 Kilometern und 40:16 Minuten sichtlich erschöpft im Ziel ankam.

Sieben Minuten schneller war Premierensieger Simon Pulfer. Der 29-jährige Sonthofer vom Allgäu Outlet Raceteam distanzierte seinen Kollegen und Trainer Johannes Hillebrand in 33:28 um 1:36 Minuten und feierte nach Rang drei im Vorjahr den ersten Sieg. „Ich wollte den Streckenrekord von 2017 anpeilen (32:20), habe aber dann beschlossen, ruhiger anzugehen bei diesen Bedingungen“, sagte Pulfer. Bis „km 5“ lief das Duo gemeinsam, ehe sich Pulfer entscheidend absetzte.

Dass die Oberfränkin Julia Skala bei den Frauen in 36:34 Minuten vor der Sonthoferin Anna Hautmann (39:06) den Streckenrekord knackte, freute Reusch ebenso, wie die Resonanz der Athleten, wie der Burgberg im Interview verrät.

Herr Reusch, der Wettergott war Ihnen nicht gerade wohlgesonnen. War es dennoch ein gelungener Auftakt in die Laufsaison?

Axel Reusch: Na ja, es war immerhin besser als am Montag. Das Wetter hätte sicherlich besser sein können, aber wir hatten immerhin keinen Schnee. Es war ok so.

Wie war die Resonanz der Läufer?

Reusch: Wir hatten weniger „Nichtangetretene“ als befürchtet. Es waren über 180 Läufer im Ziel. Die Resonanz ist gut genug, dass sich der Aufwand lohnt. Die Zahl entspricht meinen Erwartungen, da es ähnlich viele Starter wie 2022 waren. Bei kurzen Distanzen läuft man meist intensiv, da friert keiner.

Wie haben Sie es wahrgenommen?

Reusch: Es ist mit den Pfützen lästig, wenn der Fuß immer nass wird. Aber wir Läufer können das ab. Es ist eine Outdoor-Sportart und im Training bleibt auch keiner zuhause, wenn es regnet. Im Ziel hat sich das Wetter aber bemerkbar gemacht. Da, wo sonst alle zusammenstehen, sind alle verschwunden, um sich umzuziehen. Aber wir haben das Glück, dass wir vom Wonnemar gut aufgenommen werden und sich die Teilnehmer dort duschen und umziehen können.

War die Organisation eingespielt?

Reusch: Auf jeden Fall. Es war der 14. Frühlingslauf, da ist man eingespielt. Ausgefallen ist er pandemiebedingt nur 2021. Ein Jahr Pause hat uns nicht sehr beeinflusst, außer was die Zahlen angeht. Dabei hinken aber alle Veranstaltungen der Vor-Corona-Zeit hinterher.

Haben Sie eine Erklärung dafür?

Reusch: Das ist ein weltweites Phänomen, für das niemand den Grund kennt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch mit Pandemie-Ängsten zusammenhängt, aber ich habe keine anderen Argumente. Zum Laufen gehen die Leute sogar noch mehr – aber bei Events melden deutlich weniger.

Wie ist die Lage bei den Helfern?

Reusch: Viele Veranstaltungen haben Probleme und einige fallen sogar aus, weil nicht genug Helfer da sind. Aber ich bin zufrieden. Wir haben einen guten Zusammenhalt und ich kann nicht klagen.

Haben Sie viele „Dauerhelfer“ oder ist das eventabhängig?

Reusch: Unterschiedlich. Manche helfen bei einem Event, manche sind bei mehreren dabei, worüber ich mich besonders freue. Schließlich sind es mittlerweile sechs Veranstaltungen, die ich organisiere.

Wie fällt Ihr Gesamtfazit aus?

Reusch: Bei den Damen hat Julia Skala einen neuen Streckenrekord aufgestellt. Wenn ein alter Rekord gebrochen wird, ist das natürlich immer eine Besonderheit. Insgesamt war ich zufrieden.

Im Hinblick auf die noch anstehenden Veranstaltungen: Haben Sie einen Herzenswunsch?

Reusch: Vor allem die Teilnehmerzahlen sollten sich wieder in die Richtung entwickeln, in der sie vor Corona waren. Für mich ist das nicht so schlimm, weil ich nicht davon lebe. Für andere Veranstalter oder Vereine, die anders rechnen, kann das schlimmer sein.

Sorgen Sie sich um Events?

Reusch: Nun, deshalb sterben Veranstaltungen aus, was schade und eine Gefahr für die ganze Szene ist. Aber ich mache mich keine Sorgen, sondern bin davon überzeugt, dass es sich wieder normalisieren wird. Da brauchen wir Veranstalter noch etwas Geduld.