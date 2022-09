In Sonthofen häufen sich Beschwerden zur Erreichbarkeit der Postdienstleister. Im Sommer hatte teilweise nur die Filiale in der Aral-Tankstelle geöffnet.

26.09.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Ärger über die Post-Versorgung in Sonthofen: Eine Leserin berichtet, dass in der Kreisstadt mit knapp 22.000 Einwohnern am Nachmittag über längere Zeit keine Postfiliale offen hatte. Wer Briefe frankieren lassen wollte, habe bis nach Immenstadt fahren müssen. Auch die Betreiberin der Post-Filiale in der Aral-Tankstelle in Rieden ist verärgert. „Wir fühlen uns ziemlich allein gelassen“, sagt Geschäftsführerin Yvonne Keller.

