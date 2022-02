Sonthofer retten Menschen aus Kriegsgebiet in der Ukraine

Spontan wird eine Familie an der Grenze zu Polen abgeholt und ins südliche Oberallgäu gebracht. Weitere Fahrten sind geplant. Was das Landratsamt sagt.

Weltweit ist die Solidarität mit den Ukrainern in diesen Tagen groß – auch im südlichen Oberallgäu. Von dort machte sich am Wochenende Erich Mayer vom gleichnamigen Autokran-Unternehmen auf den Weg an die polnisch-ukrainische Grenze. Er holte fünf Personen ab, die aus dem Kriegsgebiet geflüchtet waren, schildert Hansjörg Nast-Kolb, der im Sonthofer Stadtrat sitzt und die Hilfsaktion mit organisiert hatte.

„Es handelte sich um die Familie der Schwester von Vladimir Shklar“, berichtet Nast-Kolb. Shklar lebe seit etwa 15 Jahren in Sonthofen. Mayer sei mit einem Kleinbus über Polen an die Grenze des derzeitigen Kriegsgebietes gefahren, habe die Familie mitgenommen und sei wohlbehalten ins Allgäu zurückgekehrt.

Stadtrat aus Sonthofen: "Ich packe Matratzen und einen Karton mit Bettwäsche und fahre sie rüber"

Auch Nast-Kolb selbst will sich an diesem Dienstag auf den Weg an die ukrainische Grenze aufmachen. Seit 1997 sei er in Kontakt mit Verantwortlichen eines Klosters im Westen des Landes. Diese bräuchten nun dringend Material. „Ich packe deshalb Matratzen und einen Karton mit Bettwäsche und Handtüchern und fahre sie mit dem Hänger rüber“, schildert Nast-Kolb. In die Ukraine reise er aber nicht ein, er treffe sich mit einem Pfarrer nahe der Grenze, der die Materialien dann ins Landesinnere bringe.

Noch keine größeren Gruppe Geflüchteter im Oberallgäu gelandet

Viele Menschen sind bereits aus der Ukraine geflüchtet – aber größere Gruppen sind bislang nicht angekommen, teilt Franziska Springer, Pressesprecherin des Landratsamtes, am Montag mit. Die Verantwortlichen seien jedoch vorbereitet. Gebe es Zuweisungen, werde zuerst die Turnhalle der Berufsschule in Immenstadt hergerichtet. Die Hilfsorganisationen (Rotes Kreuz, Johanniter Unfallhilfe und Technisches Hilfswerk) seien auf Abruf einsatzbereit. Es gebe einen regelmäßigen Austausch im Krisenstab. Darin seien neben der Landrätin auch Vertreter des Sachgebiets Katastrophenschutz, des Amts für Migration, des Jugendamts und der Pressestelle sowie von der Feuerwehr und den Hilfsorganisationen.

