Sonthofer Talente sind Bayerns Kletterkönige: So lief die zweite Allgäu Tour

Der RSV Sonthofen richtet die zweite Allgäu Tour mit drei Rennen in drei Tagen aus. Das Event wird zum Volltreffer, der Nachwuchs räumt ab.

27.06.2023 | Stand: 19:57 Uhr

Die Resonanz war beeindruckend, die Resultate der Lokalmatadore auch. Die zweite Allgäu Tour, der größten Nachwuchsrundfahrt Süddeutschlands, lockte Radsportler aus Berlin, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ins Oberallgäu. Das dreitägige Event im Straßenrennsport für die Klassen U11, U13 und U15 (männlich und weiblich) – vom RSV Sonthofen ausgerichtet – war so gut besetzt wie kaum ein anderes Etappenrennen in Deutschland.

Für die Sportler war das in die Tour integrierte Andreas-Brandl-Gedächtnisrennen zugleich Start zur Rennserie um den Heiss-Cup. Hier konnten die Fahrer die ersten Punkte sammeln. Zugleich wurde das Rennen als bayerische Bergmeisterschaft der U11 bis U17 und der Frauen ausgetragen. Der bergige Rundkurs in Oberstdorf mit den knackigen Anstiegen zum Burgstall und Freibergsee war für eine Bergmeisterschaft prädestiniert.

Knackiger Auftakt beim Bergrennen in Vorderburg

Den Auftakt aber machte ein 1,7-km-Bergsprint von Vorderburg nach Brackenberg mit 150 Höhenmetern. Hier hatte bei der U11 Jakob Gerbes aus Oberhausen vor dem Sonthofer Willi Kreuchauf die Nase vorn. Jasmin Wolf als „Vorderburgerin“ durfte sich mit Rang drei bei den Mädchen, das weiße Trikot der besten Nachwuchsfahrerin in der U11 überstreifen.

Doch tags darauf auf der neuen Strecke auf der Skirollerbahn kippte RSV-Talent Kreuchauf das Rennen. Bei einem Sturz bergauf setzte er sich allein an die Spitze und fuhr das elfte Andreas-Brandl-Rennen solo als Sieger ins Ziel. Jakob Gerbes und Julian Planchet (Cycling Team Ost) folgten. Kreuchauf wurde bayerischer U11-Bergmeister.

Auch bei den Mädchen drehte Fiona Strobel (Oberammergau) die Rundfahrt um und nahm Fiona Schmidmayer aus Berlin das Gelbe Trikot ab. Beim Finale in Sonthofen im „RuDi“-Park brachte das Kriterium hinsichtlich der Gesamtwertung nur noch auf Rang drei eine Änderung: der neunjährige Willi Kreuchauf gewann die Allgäu Tour 2023 vor Jakob Gerbes.

RSV-Talent Emil Kreuchauf wird Jahrgangsbester

In der U13 der Buben waren mit 26 Teilnehmer die meisten am Start. Beim Starttag siegte überlegen Ludwig Hannes (Irschenberg) vor Jakob Glatt aus Kirchzarten – er benötigte für die 150 Höhenmeter auf die am Rottachberg gelegene Siedlung lediglich 6:01 Minuten; Bestzeit an diesem Tag. Emil Kreuchauf vom RSV Sonthofen wurde Vierter, erhielt aber das Trikot des besten Fahrers im jungen Jahrgang. Bayerischer Bergmeister wurde Hannes. Bei den U13-Mädchen gewann Lotte Brewi (Queidersbach). Im Brandl-Rennen verbesserte sich Emil Kreuchauf aber entscheidend und rückte in der Gesamtwertung auf Rang drei.

Beim Kriterium in Sonthofen reichte dem Gesamtführenden Hannes Rang vier zum Triumph. Dritter wurde hier Kreuchauf, der amtierender bayerischer Straßenmeister ist. Die Sonthofer Paul Stöckigt, Franz Rohrmeier, Nitai Frank und Jonas Fritz zeigten Biss und kämpften sich durch die anspruchsvolle Tour. Bei den Schülerinnen blieb Lotte Brewi mit drei Siegen die Führende ihrer Klasse. Die bayerische Bergmeisterschaft gewann die fünftplatzierte Antonia Beßler vom RSC Kempten.

Sonthofer Duo dominiert die U15

Im Gegensatz zu den zwei jüngsten Nachwuchsklassen war die U15 insgesamt schwächer besetzt. Hier punkteten dafür die Lokalmatadore stark. Der Sonthofer Felix Mayer übernahm gleich am ersten Tag die Führung und sein Teamkollege Marius Dronjic holte sich auf Platz zwei das Bergtrikot. Auch beim Rundstreckenrennen in Oberstdorf setzte sich das Duo ab – Dronjic holte die meisten Bergpunkte, Mayer den Gesamtsieg und damit auch die bayerische Bergmeisterschaft.

Nach dem Finale in Sonthofen blieb es dabei und Mayer durfte als Sieger und bester Nachwuchsfahrer das Gelbe und weiße Trikot behalten. Bei der weiblichen U15 gewann Magdalena Beßler vom RSC Kempten mit drei Siegen klar. Damit folgte sie ihrer jüngeren Schwester und wurde beste bayerische Bergfahrerin. Jana Imkenberg aus Friedrichshafen holte Silber.

Der Irschenberger Nils Schütz gewann den U17-Landes-Titel im Bergfahren. Bei den Frauen überzeugte Sabrina Zwick vom RSC Kempten als beste Bergfahrerin.

Der ausrichtende Radsportverein Sonthofen freute sich über diese rege Teilnahme – auch aus den eigenen Reihen – und über die starken sportlichen Leistungen. „Die Streckenauswahl mit dem Bergrennen nach Brackenberg und dem Rundkurs im Nordic Skizentrum war ein Volltreffer“, sagte RSV-Präsident Richard Wolf. „Wir haben es dieses Jahr geschafft, keine Anwohner und keinen Verkehr mit unserem Rundstreckenrennen zu behindern. Allen freiwilligen Helfern und Unterstützern gilt unser Dank. Sie ermöglichen eine solche Veranstaltung.“