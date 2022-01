Sonthofer Volleyballerinnen im ersten Heimspiel des Jahres chancenlos

Die Allgäu-Strom-Volleys verlieren gegen München-Ost-Herrsching mit 0:3. Auch 150 Fans auf der Tribüne können die deutliche Niederlage nicht verhindern.

Die Sonthofer Volleyballerinnen mussten sich in ihrem ersten Heimspiel 2022 mit 0:3 (21:25, 19:25, 19:25) geschlagen geben. Gegen den Tabellendritten VC DJK München-Ost-Herrsching nutzten die Allgäu-Strom-Volleys in keinem Satz ihre Vorteile und finden sich weiterhin auf Platz fünf der Dritten Liga Ost wieder.

Eine Hiobsbotschaft mussten die Volleys bereits am Samstagvormittag hinnehmen. Zuspielerin und Trainerin Veronika Kettenbach meldete sich für das Match krank, nachdem sie bereits die ganze Woche nicht mittrainieren konnte. Somit musste Coach Vanessa Müller das Team umbauen. Zuspielerin Nadja Roth, die bereits ausgeholfen hatte, kehrte in die Mannschaft zurück, ebenso Vanessa Herz, die auf Heimat-Urlaub aus den USA im Allgäu verweilte. Auch Nora Harner kehrte zum Team zurück. Und so starteten die Volleys zunächst mit der jungen Patricia Wendl auf der zentralen Zuspiel-Position und die erfahrene Caro Strobl verstärkte das Team im Block.

Sonthofen zeigte Nervosität und Unsicherheit

Doch bereits im ersten Satz zeigte sich die Nervosität und Unsicherheit im Sonthofer Team. Durch viele Eigenfehler zogen die Gäste auf 8:13 davon. Insbesondere die Aufschlagschwächen sollten sich durch das ganze Match ziehen. Aber zwischenzeitlich ließ auch München nach und Sonthofen kämpfte sich auf 20:20 wieder heran. Vor allem Kapitänin Katharina Schöll und Caro Wyklicky glänzten hier durch starke Angriffe. Doch das bessere Ende verzeichneten die Gäste. Mit 21:25 ging der erste Durchgang an die DJK.

Im zweiten Satz gestaltete sich das Spiel zunächst ausgeglichen. Beide Teams versuchten, über einen druckvollen Aufschlag das Spiel in den Griff zu bekommen und zur Mitte des Satzes stand es 10:9 für die Gastgeber. Doch dann schlichen sich erneut Ungenauigkeiten im Sonthofer Spiel ein. Zwar versuchte Zuspielerin Nadja Roth, die seit Mitte des ersten Satzes im Einsatz war, ihre Mitspielerinnen immer wieder bestens in Szene zu setzen. Doch München hatte oft die besseren Aktionen – insbesondere beim Block – auf seiner Seite und zog davon. Beim 19:24 hatte das DJK-Team den ersten Satzball, den es gekonnt verwandelte.

Im dritten Satz glänzten die Allgäu-Strom-Volleys dann kaum mehr. Zwar verwandelten insbesondere Caro Strobl mit dem Block und Katharina Schöll im Angriff einige sehenswerte Punkte, doch letztendlich ließ München nichts mehr anbrennen. Beim 12:24 hatten sie jede Menge Matchbälle. Und auch wenn Sonthofen nun nochmal aufdrehte und sieben Punkte in Folge ins Feld brachte, war das 19:25 und die 0:3-Niederlage nicht mehr zu verhindern.

150 Zuschauer in Sonthofen

Am Ende wurden Nadja Roth (TSV Sonthofen, Silber) und Alessandra Jovy-Heuser (VC DJK München-Ost-Herrsching, Gold) vor rund 150 Zuschauern zu den besten Spielerinnen gekürt. Beide Teams behalten zunächst die Ränge drei und fünf in der Tabelle. Für Sonthofen geht es nun am 12. Februar mit einer Auswärtspartie in Eibelstadt weiter.

