Altbauten mit 75 Mietwohnungen werden für das Projekt abgerissen. Zunächst will der Bürgermeister aber falsche Behauptungen aus dem Internet widerlegen.

07.06.2021 | Stand: 19:47 Uhr

Das Sozial-Wirtschaft-Werk Oberallgäu plant in den nächsten Jahren im großen Stil einen Neubau von Wohnungen in Immenstadt. Weil dafür der Abriss von bestehenden Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 75 Wohnungen in der Südstadt die Voraussetzung ist, gab es zunächst Unruhe unter den Mietern.