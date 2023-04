Spannend wie im Theater: Das brillante Osterkonzert der Harmoniemusik Hindelang

Die Harmoniemusik Hindelang erweist sich mit Bravour als Blasorchester der Höchststufe. Beim Osterkonzert faszinieren Ausschnitte aus Musicals und Operetten.

„Es ist so arrangiert, dass es in jeder Stimme Stellen gibt, an denen die Musiker etwas zu knabbern und zu üben haben.“ Christoph Eberle und die Harmoniemusik Hindelang haben geprobt zum Osterkonzert. Ganz fleißig und sehr erfolgreich. Auch für Wolfgang Wössners Arrangement aus dem Musical „Tanz der Vampire“, dem der „Denkzettel“ gilt. Im Feinschnitt illustrieren sie fantasievoll staffierte Szenenfolgen bis in scharfe Höhen, in wohl timbriertes dunkles Blech. Divergente Klangbilder aus Dramatik und Witz tollen als spannungsreiche Revue auf der Bad Hindelanger Kurhaus-Bühne.

Raumklang in Sereomanier

Mit seiner „West Side Story“ hat Leonard Bernstein 1963 dieses unterhaltsame Format des Musiktheaters geschaffen. Zu dessen 60. Geburtstag gratuliert die Harmoniemusik in herzlicher Referenz: Gepflegt baut das Orchester aus vortrefflich gefugten Registern Raumklang in Stereomanier. Voll Lebensfreude, brodelnder Unrast, Herzensfreude, Liebesleid. Jazzig gepulst, lässig swingend („I feel pretty“), bis auf den zu flott, zu flach geratenen Lovesong „Maria“ top tariert in den alternierenden Rhythmen und Tempi. Mit allseits gelungen Perspektivwechseln.

Strahlende Soli

Und noch ein Klassiker begeistert: „Jesus Christ Superstar“ (Andrew Lloyd Webber). Mächtige Tutti ohne Klumpen, druckvoll, dabei offen, strahlende Soli. Motive plastisch hervorgehoben, Melodien achtsam ausgespielt. Begeisterndes Live-Erlebnis!

Eindrucksvolle Interpretationen

Die Harmoniemusik weiß ihre große Besetzung zu eindrucksvollen Interpretationen zu nutzen. Nur im „Kalif von Bagdad“ überfrachtet sie das von François-Adrien Boieldieu orientalisch zauberhafte, filigran gedachte Ambiente einer „Türken-Oper“. Den „Rosen aus dem Süden“ von Johann Strauß hingegen ist sie wirkungsreicher „Dünger“: Alles Walzer. In üppigem Bouquet. In formidabler Farbenpracht. In warmem Bläserglanz. In frischem Schwung, der keinen Tänzer aus dem Takt bringen würde.

Spieltechnische Trümpfe

Wir gehen nochmals ins Theater. Zu „Dichter und Bauer“. Die Ouvertüre Welterfolg. Dabei vormals durchgefallene Bühnenmusik, von Franz von Suppé zum gleichnamigen Lustspiel aus Zeitmangel leicht aufgearbeitet. Die Harmoniemusik und ihr ambitionierter Leiter Christoph Eberle ziehen für sie alle ihre spieltechnischen Trümpfe, überzeugen mit wahrer Ensemblekultur: Effektvoll gesetzte Dynamik bis in die Spitzen. Strahlende, intonationsreine Höhen, satte, wohlige Tief-Bässe. Kraftvolle, transluzent bleibende Tutti im bildschönen Kontrast zu virtuosen Solopassagen. Fließende (De-)Crescendi, Finesse selbst in der Fläche. Kultur in Piano. In Forte. Ein Orchester in vorbildlicher Balance. Höchststufe mit Bravour!

Konzertante Blasmusik mit Lust und Leidenschaft. Mit Disziplin. Mit Musizierfreude. Fest-Konzert!

