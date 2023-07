Spannende neue Klänge aus Tirol erklingen in Fischen

Das Euregio-Musikfestival bringt die renommierte Stadtmusikkapelle Innsbruck-Wilten nach Fischen. Das Blasorchester pflegt eine reiche Tradition und präsentiert eine Uraufführung.

13.07.2023 | Stand: 17:00 Uhr

„Ein Feuerwerk der Blasmusik“ verspricht Raimund Walder den Musikfreunden, die sich am Samstag, 15. Juli, ab 20 Uhr im Kurhaus Fiskina in Fischen einfinden. Denn da gastiert der österreichische Kapellmeister im Rahmen des Euregio-Musikfestivals mit der international bekannten Stadtmusikkapelle Innsbruck-Wilten im Oberallgäu und gestaltet ein Benefizkonzert.

Die „Tiroler Rotjacken“ können zwar auf eine jahrhundertelange Tradition blicken, in der 2025 das 375-jährige Jubiläum ansteht, ihr musikalisches Repertoire steht aber keineswegs still. „Ich spüre in der Gruppe das Interesse, sich weiterentwickeln zu wollen“, erzählt Walder und bezieht sich mit dieser Aussage nicht nur auf die musikalische Qualität. „Wir wollen den Blick auch auf unser Publikum ausrichten und auf das, was die Menschen hören wollen“, begründet der 48-Jährige, warum seine Kapelle auch immer bestrebt ist, neue Literatur auszuprobieren.

„Ich bin mir der großen Verantwortung bewusst, die ich mit der Leitung eines so traditionsreichen Vereins übernommen habe, aber wir wollen nicht nur Traditionen pachten“, erklärt der Kapellmeister. Dinge gemäß der heutigen Zeit weiterzuentwickeln und Blasmusik im Spannungsfeld von Klang und Literatur zu bewegen, ist das „Spannende und Interessante“ für Raimund Walder.

In welchem Rahmen sich die Veränderung bewegt, damit die Traditionen auch noch gewahrt werden, stimmt der Dirigent mit den Mitgliedern seines Ensembles ab. Wobei er es zu Beginn seiner Amtszeit nicht gerade leicht hatte. Noch gut erinnert sich der 48-Jährige, der hauptberuflich als Direktor und Trompetenpädagoge an der Landesmusikschule Kematen-Völs und Umgebung tätig ist, an die erste Zeit, nachdem er den Dirigentenstab im Januar 2020 von Prof. Peter Kostner übernommen hat.

Zwei Monate probte er intensiv mit seinem Ensemble und alles war auf das erste Konzert ausgerichtet. Genau an dem Tag, an dem die Reise losgehen sollte, wurde in Österreich der erste Lockdown verhängt. Erst im vergangenen Jahr kam die Kapelle wieder in den musikalischen Fluss, und Raimund Walder durfte mit Wettbewerben in Riva del Garda, Ossiach, Innsbruck oder Ala in Trentino in den „Normalbetrieb“ einsteigen.

Die Stadtmusikkapelle Innsbruck-Wilten besteht großenteils aus Amateuren, unter denen der ein oder andere Musiklehrer als Profi mitwirkt. Die Solisten stammen teilweise aus den eigenen Reihen, es erfolgt teilweise aber auch eine Zusammenarbeit mit so namhaften Gast-Solisten wie dem aufstrebenden Stern am Trompetenhimmel, Filippo Lombardi, oder der Sopranistin Vera Schoenenberg.

Das Fischinger Publikum darf sich über ein Programm freuen, das „interessante, neue Stücke“ enthält. Anlässlich des Euregio-Jubiläums des Südtiroler Trentino hat das Land Tirol beim österreichischen Komponisten Thomas Doss ein Werk in Auftrag gegeben, das in Fischen erstmals erklingen soll. Den Anfang des Programms bildet die Fanfare „Colors of Unity“, die in Verbindung mit „Window to the Sun“ steht, jenem Stück, das in Fischen uraufgeführt wird. Doss erhielt hierfür die Vorgabe, aus jedem der drei Landesteile, Tirol, Südtirol und Trentino ein Volkslied zu nehmen und daraus ein neues Werk zu erschaffen. „Es ist sehr spannend, wie er das alles verarbeitet hat“, urteilt Walder und verrät, dass einmal sogar alle drei zugleich erklingen.

Neben dem Marsch „In the Heart of Europe“ von Hermann Pallhuber dürfen sich die Zuhörer auch noch auf eine weitere große Blasmusikkomposition freuen: Mit der „Wilten Festival Overture“ von Philip Sparke gibt das Ensemble „ein tolles Stück“ wieder, das anlässlich des 350-jährigen Bestehhens geschrieben wurde und den Jubel über diese lange Tradition beschreibt. Im zweiten Konzertteil folgt internationale Musik, die mit einem Samba abschließt.

Während sein Ensemble schon öfter zu Gast in unserer Region war, ist es für Kapellmeister Raimund Walder eine Premiere. „Ich hoffe, dass wir den Besuchern im Saal ein paar schöne Stunden zaubern können und dass der Funke überspringt“, sagt der 48-Jährige.

