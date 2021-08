Spannendes aus der Klassik: Das Aris-Quartett spielt in Oberstdorf

Das preisgekrönte Aris-Quartett widmet sich in Oberstdorf Meisterwerken von Haydn, Beethoven und Pavel Haas. Was die Stücke und das Ensemble auszeichnet.

01.08.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Vier Studenten der Frankfurter Musikhochschule gründeten 2009 das „Aris-Quartett“. Der internationale Durchbruch des Ensembles gelingt schon früh durch zahlreiche erste Preise bei renommierten Musikwettbewerben. Am kommenden Montag spielen die Musiker im Oberstdorf-Haus die Streichquartette D-Dur op. 20/4 von Joseph Haydn, Nr. 3 op.15 von Pavel Haas und Es-Dur op. 127 von Ludwig van Beethoven. Mit der Geigerin Noémi Zipperling sprach Veronika Krull.

Haydns Zeitgenossen haben sein Opus 20 sehr gelobt. Was hat sie damals begeistert?

Noémi Zipperling: Was ich an dem Werk ganz besonders spannend fin-de, ist die Eröffnung. Im ersten Satz benutzt Haydn ein unglaublich be-grenztes motivisches Material. Mit dem er aber einen ganzen Satz füllt. Das sind ganz kleine Bausteine, die wiederholt und variiert werden, um einen schlüssigen großen Bogen zu spannen. Im Gegensatz dazu dann der total lyrische zweite Satz, mit vielen reichhaltigen Ideen, das geht einem emotional sehr, sehr nahe. Im dritten Satz wiederum hören wir einen volkstümlichen Tanz, das hat etwas unglaublich Energetisches. Der vierte Satz bringt ein äußerst spritziges Finale.

Wie verhält sich dazu das Quartett von Pavel Haas? Als Jude in Brünn hatte er nach der Besetzung der Tschechoslowakei durch die Nationalsozialisten Arbeitsverbot, wurde 1941 in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert und kurz vor Kriegsende in Auschwitz ermordet. Zeigt sich die Bedrohung durch die Nationalsozialisten in diesem Quartett?

Zipperling: Gar nicht. Ich glaube, es ist eines der letzten Quartette, die er geschrieben hat vor der Zeit, als seine Musik als entartet galt und er nicht mehr komponieren durfte. Es ist ein Kontrast zu den zwei Wiener Klassikern, es findet sich eine Fülle von Themen im Gegensatz zu dem ersten Satz von Haydns Quartett. Auf den ersten Blick kann einen diese Fülle überfordern, aber es macht das Werk so reichhaltig. Er versteht es, ganz geschickt die Themen zu benennen, man hört, welche Stimme er hervorheben will. Es ist ein sehr vielfältiges emotionales Werk, er be-schreibt das auch ganz genau im Notentext, aber trotzdem bleibt für uns Interpreten viel Freiheit.

Das Quartett von Beethoven zählt zu den Spätwerken. Werden seine Lebenserfahrungen hörbar?

Zipperling: Ich finde, was dieses Werk hervorhebt, ist eine große Ruhe. In früheren Quartetten war das anders, hier klingt es weniger ruppig, lyrischer. Gleich im ersten Satz überrascht er uns mit einer großen lyrischen Note, was man von Beethoven nicht unbedingt gewohnt ist. Es ist ein Merkmal seiner Spätwerke, dass die langsamen Sätze immer mehr an Bedeutung gewinnen. Im Kontrast dazu steht das spritzige, lebendige Scherzo. Abgerundet wird das Werk mit einem sehr innigen vierten Satz mit vielen lyrischen Momenten.

Hat die Bezeichnung „Aris“ eine besondere Bedeutung?

Zipperling: Die Buchstaben a, r, i und s sind die Endbuchstaben unserer Vornamen: Anna, Caspar, Noémi und Lukas. Es ist ein Kunstwort mit einer persönlichen Bedeutung für uns. Wir finden es kurz und bündig, es ist einprägsam, es hat einen guten Klang, den man sich gut merken kann.

Das Quartett hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Welche schätzen Sie und Ihre Kollegen besonders?

Zipperling: Das ist eine Frage, die ganz schwer zu beantworten ist. Jede Auszeichnung ist für uns in der Zeit, in der wir sie erhalten, sehr bedeutsam. Es bietet uns eine Plattform, bringt uns Aufmerksamkeit, um den nächsten Schritt zu gehen. Ganz aktuell freuen wir uns über die Ernennung zu „New Generation Artists“ der BBC und zu „Echo Rising Stars“ der European Concert Hall Organisation. Das sind keine Geldpreise, sie ermöglichen uns Radioproduktionen, den Auftritt auf großen Bühnen, auch im Ausland, tolle Aufnahmen mit der BBC, mit der wir einen starken Sender hinter uns haben. Uns werden damit Türen geöffnet, dass wir weiter Fuß fassen und Kontakte ausbauen können.

Konzert Das Aris-Quartett spielt am Montag, 2. August, um 20 Uhr im Oberstdorf-Haus. Karten gibt es im Oberstdorfer Festivalbüro, Telefon 08322/959-2005, bei Tourismus Oberstdorf, Telefon 08322/700-2100, sowie im Internet.

