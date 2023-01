Spannung bis zum Schluss: Allgäu-Strom Volleys besiegen Tabellenzweiten

Die Allgäu-Strom Volleys überraschen mit einem Sieg gegen den Tabellenzweiten aus Erfurt. Die Routiniers sowie ein junges Volley-Talent trumpfen auf.

10.01.2023 | Stand: 11:30 Uhr

In einem langen Fünf-Satz-Match haben die Volleyballerinnen des TSV Sonthofen den Tabellenzweiten Erfurt electronic mit 3:2 (25:22/31:33/17:25/26:24/15:11) besiegt. Damit klettern die Oberallgäuerinnen in der Tabelle der Dritten Liga Ost auf Platz fünf. Die rund 300 Zuschauer in der Sonthofer Allgäu Sporthalle erlebten einen spannungsgeladenen Volleyballabend, in der beide Teams vor allem mit ihrer kämpferischen Einstellung punkteten.

Gegen die favorisierten Erfurter zeigten sich die Gastgeberinnen von Beginn an selbstbewusst. Bereits im ersten Satz, bei dem Trainerin Vanessa Müller ihre Youngsters um die junge Zuspielerin Patria Wendl einsetzte, bestimmte ihr Team das Spiel ab der Mitte des Satzes. Den Gästen gelangen nur wenige Aktionen und insbesondere das junge Volleys-Talent Alena Pauker versenkte den Ball ein ums andere Mal im gegnerischen Feld. Mit 25:22 setzten die Volleys das erste wichtige Zeichen.

Sonthofen zeigt sich kämpferisch

Doch dann drehte der Tabellenzweite aus Thüringen auf: Mit 0:6 und 7:16 schien der Satz schon vorzeitig entschieden. Doch Sonthofen zeigte seine kämpferische Seite. Mit verbesserter Abwehr holten die Oberallgäuerinnen Punkt für Punkt auf. Angetrieben von den Fans kämpften sie sich auf 23:23 heran. Was dann folgte, war an Spannung kaum mehr zu überbieten: Ganze sieben Satzbälle benötigten die Erfurter Damen zum 1:1-Satzausgleich (31:33) und dazwischen hatten auch die Volleys drei Satzbälle auf ihrer Seite.

Angespornt vom knappen Satzgewinn nutzten die Gäste anschließend die Fehler der Sonthofer Damen und erspielten sich Mitte des dritten Satzes einen Vorsprung (12:18), den sie bis zum Ende des Durchgangs nicht mehr abgaben (17:25) und somit mit 1:2 nach Sätzen in Führung gingen. Doch Sonthofen ließ sich dadurch nicht unterkriegen. Insbesondere die eingewechselte Zuspielerin Vroni Kettenbach pushte ihr Team voran.

Mit spektakulären und langen Ballwechseln erkämpften sich die Volleys die Führung. Katharina Schöll sowie die Routiniers Caro Strobl und Caro Wyklicky punkteten immer wieder sehenswert. Mit 24:19 erspielten sie sich die ersten Satzbälle. Zwar konnte Erfurt noch einmal herankommen, doch Sonthofen rettete sich mit einem 26:24 in den Tiebreak.

Allgäu-Strom Volleys siegen 3:2

Im entscheidenden fünften Satz ging zunächst Erfurt in Führung. Doch ab dem 4:3 gab Sonthofen die Führung nicht mehr ab. Konzentriert und um jeden Ball kämpfend ließen sie die Gäste nicht mehr zu nah aufschließen. Auch wenn sich Erfurt bravourös wehrte, verwandelte Patricia Moser nach genau 120 Minuten den zweiten Matchball für die Allgäu-Strom Volleys (15:11). In einem spannungsgeladenen Match besiegte Sonthofen den Favoriten mit 3:2 und kletterte in der Tabelle auf Rang fünf.

Mit diesem Schwung wollen die Schützlinge von Trainerin Vanessa Müller am Samstag, 14. Januar, um 19 Uhr beim derzeit ungeschlagenen Tabellenführer DJK Augsburg-Hochzoll antreten, ehe am 28. Januar das nächste Heimspiel gegen den Tabellenzehnten VCO Dresden ansteht.

