Oberallgäuerin Malin Vogel bei Speaker Slam Weltrekord dabei

14.02.2023 | Stand: 05:00 Uhr

240 Sekunden. Zeit genug, um sich die Zähne zu putzen oder ein Essen in der Mikrowelle erneut aufzuwärmen. Aber ein knapper zeitlicher Rahmen, um Menschen zu erklären, was seine persönliche Botschaft im Leben ist, die man weitergeben und damit andere Leute inspirieren will. Genau dieser Herausforderung hat sich die Oberallgäuerin Malin Vogel gestellt.

Die 28-Jährige stand im rheinland-pfälzischen Mastershausen beim sogenannten „Internationalen Speaker Slam“ auf der Bühne. Das ist ein Rednerwettstreit, bei dem das Ziel ist, das Publikum und die Jury mit einem Vortrag seiner persönlichen Botschaft mitzureißen. Bei der dreizehnten Ausgabe dieses Events, das zuvor auch schon in New York, Wien oder München gastierte, wurde ein neuer Weltrekord aufgestellt: 147 Personen aus 21 Nationen nahmen am Wettbewerb teil. Mittendrin: die Bolsterlangerin Malin Vogel.

Malin Vogel: "Magie des Lebens finden"

In ihrem Vortrag hat sie darüber gesprochen, wie man die „Magie des Lebens“ für sich entdecken kann. Schwerpunkte dabei seien: Die Verbindung zwischen Menschen und zu sich selbst zu finden. Ihre Botschaft ist, mit mehr Neugierde und Freude durchs Leben zu gehen und seinem „Herzenswunsch zu folgen“.

Die gelernte Physiotherapeutin hat ihre spätere Leidenschaft öffentliche Reden zu halten 2019 entdeckt, als sie krankheitsbedingt viel Zeit hatte. Inspiriert von Vorträgen, auf die sie auf der Internetplattform Youtube gestoßen war, habe sie sich überlegt, was ihre Botschaft im Leben ist und was sie an andere Menschen weitergeben möchte, verrät Vogel.

Speaker Slam-Auftritt als große Chance

Mit ihrem Auftritt beim „Speaker Slam“ hat sie sich einen persönlichen Traum erfüllt. Außerdem sah sie diese Bühne als „große Chance“, weil viele Leute aus der Branche der Vortragskünstler anweisend waren. Die größte Herausforderung bei der Vorbereitung auf ihre Rede sei für sie gewesen, die richtigen Worte zu finden, um ihre Botschaft in vier Minuten auf den Punkt zu bringen, sagt Vogel. Ihr Auftritt beim „Speaker Slam“ war ihre erste Rede vor so einer großen Zuhörerschaft, sie hat aber vorher auch schon auf kleineren Bühnen Vorträge gehalten und sich an einem eigenen Podcast versucht.

Von ihrer Leistung sei sie positiv überrascht gewesen, auch davon, dass die Bewertung der Jury so gut ausgefallen ist. Die erhielt die 28-Jährige als Sprachnachricht. Am meisten beeindruckt hat Vogel, dass das Publikum, als sie zum Höhepunkt ihrer Botschaft kam, in eine „Totenstille“ verfallen sei, und wie gebannt zugehört habe. „Ein solches Gefühl, kenne ich sonst überhaupt nicht.“ In Zukunft will die Bolsterlangerin, die sich als Coach, Mentorin und Akupressur Trainerin selbstständig gemacht hat, weiter auf der Bühne stehen und Vorträge halten.

