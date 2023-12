Spektakel im Advent: 350 Kids beim Nikolausturnen in Sonthofen

350 Kinder und Jugendliche begeistern beim 70. Nikolausturnen des TSV Sonthofen in der Sonthofer Allgäu-Sporthalle.

Es war das 70. Nikolausturnen für den TSV Sonthofen – und weit 50 Mal, früher as Kind, später als Trainerin und dann als Abteilungsleiterin, war die heutige Club-Präsidentin Heidi Adelgoß selbst dabei.

„Es ist einfach jedes Jahr aufs Neue wunderschön, den Eifer und die Freude der Kinder zu erleben“, sagte Adelgoß. „Das geht zu Herzen.“ Am ersten Advent veranstaltete die Turnabteilung des TSV ihr traditionelles Nikolausturnen in der Allgäu-Sporthalle.

Ränge füllen sich nach Schneechaos langsam

Deren Ränge auf der Tribüne waren heuer zwar wieder voll, füllten sich allerdings nur langsam. Das dürfte allerdings der chaotischen winterlichen Parkplatzsituation rund um die Halle geschuldet gewesen sein. So wuselten plötzlich überall aus den im Stau stehenden Autos Turnerkinder heraus, um noch rechtzeitig zum Nikolausturnen zu kommen. In der Halle wurden sie bereits von ihren Übungsleitern erwartet und auf ihr großes Ereignis vorbereitet.

350 Kinder fieberten ihrem Auftritt entgegen, denn sie hatten in den vergangenen Wochen besonders viel dafür trainiert. Mit dem Ansturm auf die blaue Matte in der Hallenmitte ging es los, ehe Turn-Abteilungsleiter Norbert Just begrüßte und zum Warm-up samt Nikolauslied überleitete. Und dann kam der Nikolaus mit einer großen Schar Klausen und Bärbele. ihnen allen musste der Turn-Nachwuchs zeigen, dass er sein Nikolaus-Päckle verdient hatte.

60 Kids am Mini-Trampolin

Die Kleinsten aus der Mutter-Kind-Gruppe machten mit ihren Eltern den Auftakt, indem sie sich „Huckepack“ in die Halle tragen ließen. Der Zuspruch für dieses Turnangebot ist seit einigen Jahren beim TSV Sonthofen groß. Nach einem kurzen Umbau war die jüngste Schulkindergruppe der Sechs- bis Achtjährigen an der Reihe. 60 Kinder zeigten ihr Können am Mini-Trampolin, am Kasten, am Boden und an der Langbank mit Balancieren, Springen, Rolle vorwärts und dem Radschlagen.

Die Einradgruppe, die inzwischen wieder einen sehr großen Zulauf erfährt, lieferte eine sehenswerte artistische Show. Kleine und große Kinder flitzten mit ihren Einrädern durch die Halle, allein, in Formation oder gar „Huckepack“, als diese Akrobatik das Normalste auf der Welt. Die Zuschauer waren aus dem Häuschen.

Allgäu-Sporthalle vom Nachwuchs begeistert

80 Kindergartenkinder folgten mit Übungen an der Langbank und am Kasten, wie beispielsweise einem Purzelbaum hoch oben auf dem Kasten und einer Rolle runter in die Weichbodenmatte. Imposante Darbietungen zeigte die ältere Schulkindergruppe (Neun- bis 14-Jährige) mit 80 Turnern und anspruchsvollen Leistungen auf der dreifachen Weichbodenmatte und am Boden. Sodann waren die Leistungsturner dran.

Die TGW (Turner-Gruppen-Wettkampf) und die KGW (Kinder-Gruppen-Wettkampf) begeisterten mit einer mitreißenden Boden-Kasten-Vorführung. Die Allgäu-Sporthalle war von den hochkarätigen Darbietungen begeistert. Der Turnernachwuchs des TSV präsentierte zum Auftakt in die Adventszeit ein Spektakel an Turnkunst.

Leistungsgruppe Buben sorgt für das Highlight

Und als Startschuss zum „Hauptprogramm“ baute die Leistungsgruppe Buben unter dem Sonthofer Vorzeigeturner und Trainer, Timur Tokat, ein großes Turngerüst in der Halle auf. Dann wurde es dunkel in der Halle. Die Spannung stieg sekündlich. Dann flogen weiß gekleidete Menschen vor dunklen Gestalten. Darth Vader, Timur Tokat, hatte mit seinem Laserschwert die dunkle Halle betreten. Ein „Battle“ entspann sich.

Über hohe Hindernisse hinweg gab es wilde Verfolgungen mit spektakulären Sprüngen. Am Ende jedoch siegte das Gute. „Und das war die Freude an der Bewegung“, witzelte Abteilungsleiter Norbert Just. „Turnen darf spannend sein und Spaß machen, das haben wir eindrucksvoll gesehen.“