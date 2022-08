Spektakel-Garantie in Sonthofen: FCS empfängt FC Kempten zum Kracher

Brisant ist das Derby immer: Am Samstag aber erhält das Duell zwischen dem Spitzenreiter FCS und dem Verfolger FC Kempten auch das Siegel „Gipfeltreffen“.

12.08.2022 | Stand: 19:05 Uhr

Langweilig ist es nie, wenn der 1. FC Sonthofen und der FC Kempten sich duellieren. Dass die aktuelle Konstellation in der Fußball-Landesliga dafür sorgt, dass der Spitzenreiter aus der Kreisstadt am Samstag den Tabellenzweiten empfängt, erweitert die Spektakel-Garantie um das Spitzenspiel-Siegel. Ab 14 Uhr messen sich die derzeit besten Teams der noch jungen Saison in der Baumit-Arena. In den vergangenen sieben Spielen – ausgenommen das 0:0 im März – fielen allein 40 Tore im Derby. „Gegen Kempten hat jeder Bock, das ist natürlich kein Spiel wie jedes andere“, sagt Sonthofens Jonas Koller. „Und das ist nicht nur so, weil es bei uns derzeit wahnsinnig läuft.“

Sonthofen beim 5:0 in Memmingen in Gala-Form

Das tut es beim Team von Benjamin Müller in der Tat. Und wie: Beim jüngsten 5:0 unter der Woche beim FC Memmingen II liefen die Kreisstadt-Kicker vor allen Dingen in der ersten Halbzeit zur Gala-Form auf. „Die Chancenauswertung war überragend – so gut wie jeder Schuss war, vor allem in der ersten Halbzeit, ein Treffer“, sagt der 20-jährige Koller. „Das war zuletzt der Kritikpunkt in unserem Spiel. Wir haben die Konter perfekt herausgespielt. Daran müssen wir festhalten, darauf müssen aufbauen, sodass wir uns noch mehr für den Aufwand belohnen.“

Das zumindest gelang dem Vorjahreszweiten schon in den vergangenen Spielen: Vier Siegen steht nicht mehr als eine unglückliche 0:1-Niederlage in Gilching gegenüber, weshalb es für den FCS mit seinen 12 Punkten am Samstag neben der fürs Derby ohnehin gewohnten Brisanz auch um die Tabellenführung geht.

Fußball Landesliga Südwest: FC Kempten - 1. FC Sonthofen Fußball Landesliga Südwest: FC Kempten (weiß ) - 1. FC Sonthofen (rot trainer Benjamin Müller: grenzenlose Freude über den 5. Treffer seiner Mannschaft ) Bild: Dirk Klos

„Wir sind in einer sehr guten Verfassung. Jedes Spiel war für sich gesehen eine gute Leistung. Selbst beim Ausrutscher in Gilching waren wir gut“, sagt Koller. „Es wird aber so oder so ein Schlüsselspiel gegen Kempten. Wenn wir die drei Punkte holen, können wir uns oben richtig festsetzen.“ Der FCK (11) wiederum gewann drei Partien, spielte zweimal Remis und verlor allein das Auftaktspiel (1:2 in Kaufering). Und so steht das Team um den neuen Spielertrainer Thilo Wilke mit einem Zähler Rückstand, aber einem Spiel mehr auf dem Konto, derzeit auf Rang zwei (Sortierung nach Torverhältnis).

Trainer Benjamin Müller: "Immer das Leben schwer gemacht"

Wie „Sechser“ Koller freut sich auch Sonthofens Ali Odaci auf das besondere Kräftemessen. „Die haben auch eine junge hungrige Truppe, hatten aber nicht so viele Wechsel wie Memmingen und sind besser eingespielt. Da werden wir uns auf alle Fälle steigern müssen“, sagt der Außenverteidiger. „Das wird schwierig, aber wir sind richtig gut drauf, die Stimmung ist top und wir wollen unsere Führung ausbauen. Ich bin guter Dinge, dass das klappt.“

Lesen Sie auch

Fußball-Landesliga startet wieder "Der beste Kader seit Jahren": Der 1. FC Sonthofen greift an - ist der Titel drin?

Sein Trainer Benjamin Müller lobte sein Team zuletzt für den hohen Sieg in Memmingen. Der 39-Jährige wollte diesen Erfolg aber auch nicht überbewerten und schlägt in die gleiche Kerbe wie sein defensiver Mittelfeldspieler Jonas Koller. „Die junge Mannschaft des FCM wurde für ihre Fehler gnadenlos bestraft. Da waren wir sehr reif und sehr clever in der Spielanlage“, sagt Müller und warnt sogleich: „Ich glaube aber, dass wir gegen Kempten noch eine Schippe draufpacken müssen, weil da eine reifere Mannschaft wartet, die uns in den vergangenen Jahren – auch zu Hause – immer das Leben schwer gemacht hat.“

Jonas Koller lobt "harten Konkurrenzkampf"

Gerade deshalb gilt es für den Spitzenreiter, den Lauf mitzunehmen – da kommt die personelle Breite im Kader in diesem Jahr gerade recht: Derzeit fehlen dem FCS kaum Spieler. Auch der zuletzt angeschlagene Offensiv-Routinier Andreas Hindelang befindet sich wieder im Training. „Es ist eine super Konstellation im Moment. Wir haben noch dazu eine gesunde Mischung. Die Jungen sind gut gereift, die Älteren helfen, wenn es das braucht“, sagt Jonas Koller. „Und wir haben einen harten, aber gesunden Konkurrenzkampf, der uns gegenseitig antreibt. Gegen Kempten stellt sich die Motivationsfrage ohnehin nicht.“

Hinweis für Zuschauer: Wegen des zu erwartenden Zuschauerandrangs weist der Verein darauf hin, die Parkplätze am Wonnemar zu nutzen. Der Zugang zum Stadion ab dem Freizeitbad ist für den Verkehr gesperrt.