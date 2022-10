Spektakuläre Bilder im und am Berg: Neue Filme des Immenstädters Jürgen Schafroth

Der Immenstädter Jürgen Schafroth ist als Filmemacher gereift. Das beweisen neue Filme vom Hölloch und der Schneck-Ostwand, die er in Bad Hindelang zeigt.

Die Outdoor-Szene des Oberallgäus füllte an zwei Abenden das Kurhaus von Bad Hindelang, als der Immenstädter Jürgen Schafroth dort knapp 1000 Besuchern seine aktuellen Bergfilme präsentierte.

Für Arte entstand, nun in neuer Fassung, eine aufwendige Produktion im Hölloch im Kleinwalsertal, die die Durchquerung dieser riesigen, noch lange nicht komplett erforschten Höhle zeigt, die sich unter dem Gottesacker windet. Durch den 80 Meter tiefen Schacht ging es hinein mit Bruder Michael und dessen Söhnen Moritz und Niclas, und nach drei Tagen, dem Weg des Wassers folgend, weiter unten verdreckt und zerkratzt wieder heraus. Dazwischen liegen zwei Tauchgänge durch ständig geflutete Abschnitte, Siphons genannt, sowie zwei mehr oder weniger gemütliche Biwaknächte in der Hängematte.

Faszinierender Kontrast

Faszinierend der Kontrast zwischen den Bildern aus der engen Unterwelt und der endlosen Weite oben drüber, wo Jürgens Frau Conny eine Skitour unternimmt und die Helden in Empfang nimmt, als sie wieder ans Tageslicht kommen. Interessant auch die Historie über die Erkundung dieser verborgenen Welt, in die 1906 erstmals ein Mensch am Glockenseil abgelassen wurde. Die Tropfsteine dort unten dokumentieren und konservieren Jahrtausende unserer Klima-Entwicklung.

Sorgfältigste Vorbereitung

15 Mal war Schafroth unter Tage zur Vorbereitung des Trips. Man erfährt, dass Abenteuer hier nicht im tollkühnen Drauflos besteht, sondern in sorgfältigster Vorbereitung, die beim Studium des Wetterberichts beginnt. Der Winter ist die Zeit der Höhlengeher. Denn was hier unten los ist, falls es oben regnet, mag man sich gar nicht vorstellen.

Im sechsten Schwierigkeitsgrad

Einen weiteren großen Film hat Schafroth der Schneck-Ostwand gewidmet, 1922 eine der ersten Touren im sechsten Schwierigkeitsgrad im Alpenraum. 2022 gelang ihm die 1000. Begehung. Und mit Hilfe des abfotografierten Wandbuchs, von Max Zellhuber ausgewertet, wurde die Geschichte dieses alpinistischen Meilensteins dokumentiert.

Die Erinnerungen des Zweitbegehers

Der Zweitbegeher Otto Niederacher kommt mit seinen Erinnerungen zu Wort, seine Enkelin Andrea klettert, den Kontrast zu den spektakulären Bildern aus der Wand liefert der Edelweiß-Posten der Bergwacht am Laufbacher-Eck, dessen Historie ebenfalls dokumentiert wird. Im Oktober ist im Kurhaus Hindelang auch eine Ausstellung zu sehen über die Schneck-Ostwand.

Skitour auf den Großen Wilden

Den Abend komplettierte eine Produktion von 2015 über eine Skitour auf den Großen Wilden. Während unten im Tal schon der Frühling einzieht, ist oben noch tiefer Winter. Um vier Uhr wird losgeradelt, denn früher Start ist Trumpf in dieser Jahreszeit. Tolle Bilder über den Einzug des Lichtes am Tagesanfang und den Einzug des Frühlings in ganz unterschiedlichen Klimazonen. Und als bei der Abfahrt der Firn spritzt, juckt es sicher viele Zuschauer in den Beinen.

Der Rausch der Tiefe

Schafroth (www.allgaeufilm.de) ist gereift als Filmemacher, jongliert virtuos mit schwindelerregenden Bildern aus der Senkrechten, dem Rausch der Tiefe, sorgt aber auch für Entspannung und Information. Es geht nicht nur um Leistung, sondern auch um Menschlichkeit. Alpinismus als ewige Spielform, gestern und heute. Ein Gesamtkunstwerk.

Der Immenstädter Filmemacher Jürgen Schafroth.

Das Hölloch im Kleinwalsertal.

Der Mythos Schneck-Ostwand.

