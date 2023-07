B308 zwischen Sonthofen und Hindelang gesperrt - Schleichwege werden kontrolliert

Die Verbindungsstraße zwischen Sonthofen und Bad Hindelang ist am Freitag schon ab 14 Uhr gesperrt. Dafür wird sie am Sonntag früher wieder freigegeben.

20.07.2023 | Stand: 13:33 Uhr

Auch an den kommenden Wochenenden wird die Bundesstraße B308 zwischen Sonthofen und Bad Hindelang für den motorisierten Verkehr voll gesperrt. Wie schon am vergangenen Wochenende ist davon der Abschnitt von der Kreuzung Binswangen in Sonthofen bis zum sogenannten Fink-Kreisel am westlichen Ortsanfang von Hindelang betroffen, teilt das Staatliche Bauamt Kempten mit. Gesperrt wird die Straße von Freitag, 21. Juli, ab 14 Uhr bis zum Sonntag, 23. Juli, um 8 Uhr.

Vergangenes Wochenende hatten Autofahrer und Biker versucht, die Sperrung über Schleichwege zu umgehen. Dadurch wurden die Anlieger an den schmalen Straßen in den Weilern laut Bauamt gestört. Außerdem fuhren Autofahrer auf dem Radweg, der parallel zur B308 verläuft, und behinderten dabei den Rettungsdienst, der den Weg für Einsätze benützen darf. Laut der Stadt Sonthofen werden deshalb diese Wege an den kommenden Wochenenden verstärkt kontrolliert. Zudem werden in Binswangen Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt.

Sperrung der Straße zwischen Sonthofen und Bad Hindelang Sonntag früher wieder aufgehoben

Um die Beeinträchtigungen für Anlieger und Urlauber zu verkleinern, wird in Abstimmung mit den Kommunen und der Baufirma die B308 an den nächsten beiden Wochenenden am Freitag schon um 14 Uhr und nicht erst um 18 Uhr gesperrt. Im Gegenzug wird die Straße an den Sonntagen bereits ab 8 Uhr wieder freigegeben. Eine noch frühere Aufhebung der Vollsperrung ist laut Bauamt wegen der notwendigen Auskühlzeiten des Asphaltes nicht möglich. Umgeleitet wird der Verkehr in der Zeit über Rettenberg, Wertach und Oberjoch.

