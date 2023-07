Teurer Umweg über verbotene Schleichwege wegen der Sperrung der B308

Komplettsperrung der B308 zwischen Sonthofen und Bad Hindelang: Da kontrollierte die Polizei auf den verbotenen Schleichwegen.

24.07.2023 | Stand: 18:38 Uhr

Nach der wegen Teerarbeiten erfolgten Komplettsperrung der B308 zwischen Sonthofen und Bad Hindelang kontrollierten Polizisten der Inspektion Sonthofen am Freitag und Samstag intensiv die verbotenen Schleichwege über die anliegenden Dörfer und landwirtschaftlichen Wege.

Dies sei notwendig geworden, da während der Sperrung am vorangegangenen Wochenende die Anwohner eine rege Fahrtätigkeit feststellen mussten, hieß es bei der Polizei. Dabei sei es aufgrund der Enge der Wege und dem Fahrstil der Abkürzenden zu mehreren gefährlichen Begegnungen gekommen.

Mehr als 2000 Euro Verwarnungsgeld

Während der ganztägigen Kontrolle am vergangenen Samstag mussten die beanstandeten Autofahrer insgesamt ein Verwarnungsgeld von mehr als 2000 Euro bei der Polizei hinterlassen. Da am kommenden Wochenende eine erneute Sperrung bevorsteht, setzt die Polizei darauf, dass es sich herumspricht und die reguläre Umleitung über das Oberjoch in Anspruch genommen wird.

Uneinsichtige Verkehrsteilnehmer müssten sich wieder auf Kontrollen gefasst machen, hieß es.