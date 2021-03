Sperrungen und Umleitungen: Was Autofahrer im Oberallgäu ab Montag erwartet

In Immenstadt beginnt die Sanierung der Stadtspange. In Oberstaufen müssen Brücken erneuert werden - ein Überblick über die aktuellen Sperrungen.

14.03.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Zwei Großbaustellen werden Oberallgäuer Autofahrer den Sommer über beschäftigen: Die Sanierung der sogenannten Stadtspange in Immenstadt und die Erneuerung von Brücken in Oberstaufen. Ab Montag, 15. März, geht es los:

Baustelle I: Stadtspange in Immenstadt:

Ab Montag, 15. März, wird die Sonthofer Straße in Immenstadt, die wichtigste Durchfahrt in der Stadt, in einem Teilbereich bis nächsten Sonntag vorwiegend nachts gesperrt. Der Grund ist, dass die Asphaltdecke der Straße zwischen der Mummener Straße und der Mittagstraße saniert wird. Von Montag bis einschließlich Mittwoch finden die Arbeiten an der Stadtspange von abends 19 Uhr bis morgens 6 Uhr statt. Am Donnerstag ist die Straße ab 15 Uhr, am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag den ganzen Tag gesperrt.

Ab April ist dann der zweite Bauabschnitt geplant, der weit stärker in die Straße samt Umgebung eingreift. Er erstreckt sich von der Einmündung der Mittagstraße bis zum Kreisverkehr an der Berufsschule. Als Bauzeit ist laut Stadtverwaltung vom 6. April bis zum 30. Juli vorgesehen. Die Ausführung erfolge in Teilabschnitten.

Baustelle II: B308 in Oberstaufen:

Der Streckenabschnitt der Bundesstraße 308 zwischen der sogenannten „Spinne“ (Anschlussstelle Oberstaufen) und dem Kreisverkehr an der Hündlebahn wird ab Montag, 15. März, durch das Staatliche Bauamt Kempten erneuert. Gleichzeitig werden drei Großbrücken erneuert und drei kleinere Brücken saniert. Die Arbeiten sollen im November weitestgehend abgeschlossen sein, sodass der Verkehr wieder auf der B 308 rollen kann. Die Höhe der Investition in diesen Streckenabschnitt beträgt rund 14 Millionen Euro. Jetzt werden die Brücken für den Abbruch und für Baustelleneinrichtungsflächen vorbereitet. Dazu wird ab 16. März die Rainwaldstraße im Bereich der Bahnbrücke beim Heizkraftwerk Oberstaufen für den Verkehr gesperrt.

In der Karwoche werden die Umleitungen für die Verkehrsteilnehmer vorbereitet, bevor nach Ostern die B 308 komplett gesperrt wird und die Arbeiten für die Erneuerung des Streckenabschnitts beginnen. Die Brücke an der „Spinne“ wird zwischen Donnerstag, 8. April und Freitag 23. April, an Werktagen (in der Regel zwischen 7 und 18 Uhr) abgebrochen. Für den Abbruch der beiden Bahnbrücken bei Oberstaufen und Hinterstaufen wird der Bahnverkehr gesperrt. Der Abbruch erfolgt ab Donnerstag, 8. April (0:20 Uhr) bis spätestens Montag, 12. April (04:50 Uhr), im „Rund-um-die-Uhr-Betrieb“ (also auch nachts und am Wochenende).

