Spezialisten für Anspruchsvolles: Das Immenstädter Ensemble Ars Choralis

Das Immenstädter Ensemble Ars Choralis hat sich auf alte Kirchenmusik spezialisiert. Leiter Michael Hanel hat eine versierte Sängerschar um sich versammelt.

21.01.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Mit anglikanischen Chorsätzen gestaltet das Vokalensemble Ars Choralis am Samstag, 21. Januar, ab 18.30 Uhr die Abendmesse in der Immenstädter Pfarrkirche St. Nikolaus. Seit seiner Entstehung vor rund sieben Jahren widmet sich das Triple Quartet anspruchsvoller klassischer Kirchenmusik für den liturgischen Gebrauch. Marion Bässler sprach mit dem 44-jährigen Chorleiter, Michael Hanel, über die Entstehungsgeschichte des Ensembles und das Repertoire der Gruppe.

Seit wann gibt es das Ensemble Ars Choralis und wie ist es entstanden?

Michael Hanel (lacht): Ich habe die Gruppe vor rund sieben Jahren ins Leben gerufen, weil ich selbst mit versierten Sängern in einem guten Ensemble singen wollte. Früher habe ich der Camerata Augsburg angehört und mit diesem solistischen Quartett anspruchsvolle, polyphone Werke gesungen. Heute bin ich meist mit Dirigieren beschäftigt. Ich wollte aber mal wieder singen. Bei unseren Proben hat sich dann allerdings herausgestellt, dass es gut wäre, jemanden zu haben, der Klavier spielt und das Ensemble leitet. Also habe ich meine Ambitionen, selbst mitzusingen, aufgegeben und leite das Ensemble. Obwohl der eigentliche Plan komplett schief gegangen ist, macht mir diese Aufgabe aber großen Spaß, und ich habe ja auch noch andere Möglichkeiten, selbst zu singen.

Wer verbirgt sich hinter dem Namen und wie haben sich die Leute zu der Gruppe zusammengefunden?

Hanel: Ars Choralis ist ein Triple-Quartet. Die Mitglieder sind zwischen 25 und 75 Jahre alt und allesamt versierte Chorsänger, die sich intensiv mit Musik beschäftigen. Wir sind ein fixes Ensemble, da Homogenität in unserer Gruppe sehr wichtig ist. Bei unseren Auftritten werden wir von Orchester oder Orgel begleitet. Da man sich in der Szene untereinander sehr gut kennt, musste ich nicht lange suchen. Zum Teil sind die Mitglieder Gesangsschüler von mir, andere kenne ich als Solisten aus dem Kirchenchor. Ich wollte sie vereinen, um in einem hochwertigen klassischen Ensemble anspruchsvolle Werke zu singen. Und durch Ars Choralis habe ich wiederum einen großen Pool an guten Sängern an der Hand.

Wie würden Sie das musikalische Repertoire der Gruppe beschreiben?

Hanel: Wir haben uns auf die Gestaltung von Gottesdiensten spezialisiert, auf klassische Kirchenmusik für den liturgischen Gebrauch. Wir singen Choräle aus dem 18. und dem 19. Jahrhundert ebenso wie größere Kompositionen, die wir konzertant aufführen.

Was waren die bisherigen Höhepunkte in der Geschichte des Ensembles?

Hanel: Unser vergangenes Patroziniumskonzert war ein richtig großes Ding. Wir haben das Magnificat von Justin Heinrich Knecht aufgeführt. Da dafür sehr viel Feinabstimmung erforderlich war, haben wir ein Jahr lang daraufhin gearbeitet.

Am Samstag gestaltet Ars Choralis die Abendmesse. Was erwartet die Gottesdienstbesucher?

Hanel: Vierstimmige Choräle, die aus der anglikanischen Tradition kommen. Die Briten haben eine tolle Chor-Kultur. Diese Evensongs sind in England sehr bekannte Chorsätze zum abendlichen Gottesdienst. Wir interpretieren am Samstag Stücke aus dieser Tradition, beispielsweise von Samuel Wesley und Edwin George Monk und geben alle im englischen Original wieder. Es sind alles sehr harmonische und sehr melodische Chorsätze. Da die Choräle alle sehr volksnah sind, gehen sie gut ins Ohr. Ich selbst werde am Samstag Orgel spielen.

Welche weiteren Auftritte stehen heuer noch an?

Hanel: Für den Herbst erarbeiten wir die „Missa Domenica“ von Anton Schmid und anlässlich des Festgottesdienstes zu Pfingsten singen wir die „Missa in C sub titulo Sti. Michaelis“ von Johann Michael Haydn, dem Bruder von Joseph Haydn. Darauf freue ich mich sehr, weil es mir großen Spaß macht, auch unbekanntere Kompositionen aufzuführen. Die Termine stehen jetzt schon alle im Veranstaltungskalender auf der Homepage www.kirchenmusik-immenstadt.de

Ars Choralis singt am Samstag, 21. Januar, in der Immenstädter Stadtpfarrkirche St. Nikolaus in der Abendmesse ab 18.30 Uhr.

Der Leiter und das Ensemble:

Der 44-jährige Michael Hanel ist Lehrer für Musik, Deutsch und Ethik an der Staatlichen Realschule Immenstadt sowie Stimmbildner für zahlreiche Chöre und Ensembles sowie Chorregent an St. Nikolaus in Immenstadt. Das Vokalensemble Ars Choralis wurde 2016 von ihm gegründet. Der Gruppe gehören folgende Sänger an: Roswitha Hubai, Hanni Deutschenbaur, Evelin Mieskes (Sopran), Elisabeth Schmid, Petra Bechteler, Veronika Zengerle (Alt), Josef Arnold, Markus Neugebauer, Fabian Altmann (Tenor), Florian Filser, Jakob Golus und Thomas Landgraff (Bass).