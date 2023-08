Spielplätze in Sonthofen werden umgerüstet: Das plant die Stadt

In Sonthofen sollen bei Spielplatz-Konzepten auch Menschen mit Behinderung berücksichtigt werden. An welchen Stellen nun erste Schritte geplant sind.

31.07.2023 | Stand: 18:30 Uhr

In Sonthofen und seinen Dörfern sollte es Spielplätze für alle Kinder geben, mit und ohne Behinderung – diesen Antrag hatte die Fraktion der Freien Wähler im Herbst 2022 bei der Verwaltung eingereicht. Im Stadtrat ging es nun kürzlich darum, wie erste Schritte dafür umgesetzt werden können. Das Ergebnis: Eine Planung, die die Inklusion berücksichtigt, soll es an den Spielplätzen Alte Turnhalle und Altstädten geben. Das beschloss das Gremium einstimmig. Grundsätzlich soll das Thema Inklusion auch bei künftigen Konzepten für Sonthofer Spielplätze im Fokus stehen. Auch in anderen Orten im Allgäu gibt es große, aufwendig gestaltete Spielplätze. Wo, lesen Sie hier.

