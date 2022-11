2022 gibt es zwei Geschäfte, in Bad Hindelang und in Sonthofen. Zwei Generationen arbeiten zusammen. Welche Schwerpunkte Sport Waibel hier und dort bietet.

07.11.2022 | Stand: 10:52 Uhr

50 Jahre Sport Waibel. Den Grundstein für das erfolgreiche Familienunternehmen legte 1972 Karl Waibel aus Bihlerdorf: Er eröffnete eine Tankstelle mit Skiverleih auf dem Gelände der Sonnenalp. 1983 zogen Karl und Elfriede Waibel um nach Bad Hindelang, in eigene größere Räume – damals noch in der Marktstraße, mitten im Ort. 1999 erfolgte der nächste Umzug in die aktuellen Geschäftsräume am Unteren Buigenweg bei der B 308.

