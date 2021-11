Stadt Sonthofen unterstützt Sport- und Schützenvereine mit 27.000 Euro

Die Stadt Sonthofen will mit Zuschüssen die Nachwuchsarbeit von Vereinen unterstützen. Bis wann Anträge für die Sportbetriebs-Förderung gestellt werden müssen.

30.11.2021 | Stand: 11:30 Uhr

27.000 Euro Zuschuss hat die Stadt Sonthofen an 18 Sport- und Schützenvereine überwiesen, um die Nachwuchsarbeit zu fördern. In den Genuss dieser Finanzspritze kommen diejenigen, die die Voraussetzungen für die staatliche Vereinspauschale erfüllen, teilt die Verwaltung mit. So sollen gezielt die Vereine unterstützt werden, die viele Kinder und Jugendliche im Nachwuchs-Bereich betreuen. In Sonthofen sind für diese freiwillige Förderung jährlich 27.000 Euro im städtischen Haushalt vorgesehen, die dann als Pro-Kopf-Pauschale verteilt werden – und zwar anhand der Kinder und Jugendlichen, die dem Bayerischen Landessport-Verband (BLSV) gemeldet wurden.

Nur ein Tropfen auf den heißen Stein für den teuren Sportbetrieb

Für das Jahr 2020 konnten für 1589 Kinder und Jugendliche, die die Sport-und Schützenvereine dem Landessportverband mitgeteilt hatten, 17 Euro pro Kind beziehungsweise Jugendlichem überwiesen werden. In der Verwaltung ist man sich nach eigenen Angaben bewusst, dass dies nur ein Tropfen auf den heißen Stein für den teuren Sportbetrieb ist. Doch die Stadt wolle ein Signal setzen, dass ihr die Arbeit der Sport-und Schützenvereine wichtig sei. Parallel stellt die Kreisstadt den Vereinen die Infrastruktur mit Hallen und Stadien kostenlos zur Verfügung. Die Sonthofer Sportvereine müssen außerdem bis spätestens 1. März beim Landratsamt Oberallgäu Anträge für die Förderung des Sportbetriebs einreichen. Die Grundlage für diese Pauschale sind allerdings die Angaben der Vereine beim Landkreis sowie die Jahresmeldung beim BLSV.

Lesen Sie auch:

Entrüstung in Sport und Kultur: Vereine warnen vor „Freizeitlockdown“

Lesen Sie auch