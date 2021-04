Stadtarchivar feiert 80. Geburtstag: „Vieles, was unsere Vorväter geschrieben haben, war falsch"

Siegbert Eckel ist ein Kenner der Geschichte seiner Heimatstadt und des Oberallgäus. Seit Jahrzehnten forscht er für das Stadtarchiv und das Museum Hofmühle.

„Immenstadt war immer eine arme Stadt, und sie ist es heute noch“, sagt Siegbert Eckel. Er fügt hinzu: „Vieles, was unsere Vorväter geschrieben haben, war falsch.“ So wie die Mär vom reichen Städtle. Eckel muss es wissen: Er hat lange Zeit im Stadtarchiv Immenstadt gearbeitet und viele Erkenntnisse zur historischen Entwicklung der Stadt gewonnen und veröffentlicht. Ende des Jahres will er seine Tätigkeit im Archiv beenden – nach dreieinhalb Jahrzehnten. „Jetzt muss es einmal gut sein.“ Am Mittwoch, 21. April, wird Siegbert Eckel 80 Jahre alt.

"Weißes Gold" lagerte im Salzstadel

Sicher, Immenstadt lag an der Salzstraße vom Fernpass bis zum Bodensee, aber die Reichtümer wurden woanders angehäuft, erklärt der Heimatforscher. Das „weiße Gold“ kam von Hindelang und wurde im Salzstadel an der heutigen Salzstraße gelagert. Von dort transportierten Immenstädter Bauern mit ihren Fuhrwerken das kostbare Gut bis nach Simmerberg – auf den so genannten Rodstrecken, die jeweils etwa 30 Kilometer lang waren. Reich wurde man damit nicht.

Bienen gab es nie

Ein anderes „Märchen“ war die Interpretation von „Imme“. So war im alten Stadtwappen ein Bienenkorb abgebildet. Aber die vermeintlichen Bienen habe es nie gegeben, so Eckel. Er vermutet, dass die Ansiedlung früher „im Dorf“ hieß, ähnlich, wie es in Bad Hindelang etwa ein Oberdorf gibt. Daraus wurde Immendorf, bis 1360 den Bürgern das Stadtrecht verliehen wurde. Immenstadt war auch eine der ersten Gemeinden im südlichen Oberallgäu, die das Marktrecht erhielt – noch vor Sonthofen, Hindelang, Oberstdorf und Oberstaufen.

Eckels Interesse an der Geschichte seiner Stadt erwachte nicht zuletzt durch die Burg Laubenbergerstein, die der Heimatverein 1977 gekauft hat. Da hat er fleißig bei der Sanierung mitgeholfen. Er fand es spannend, „Dinge zusammenzuführen und eine Verbindung herzustellen“. Sein Engagement zeigt sich auch in zahlreichen Ausstellungen im Museum Hofmühle, die er für den Heimatverein konzipiert hat. Die Themen waren breit gestreut: Sie reichten von einer Uhrensammlung und deren Machern über die Geschichte des Fahrrades bis zur Präsentation von kirchlichen Einrichtungsgegenständen.

Seine Forschungen im Stadtarchiv begannen 1986. Da sprach ihn der damalige Bürgermeister Gerd Bischoff an: Der Leiter des Archivs suche einen kompetenten Mitarbeiter. Eckel arbeitete zu jener Zeit seit neun Jahren in der Stadtverwaltung, zunächst im Gästeamt, später als Chef der Sportabteilung. Seine berufliche Tätigkeit begann allerdings 1955 bei der Firma Eberl als Schriftsetzer. „Ich komme aus dem Blei“, schmunzelt der gebürtige Immenstädter.

„Goldener Ehrenring“

Neben der Arbeit in der Stadtverwaltung kümmerte er sich dann um das Archiv – jeden Mittwoch war er dort zu finden, zunächst im Auftrag der Stadt, später als Rentner ehrenamtlich. Doch nicht nur die städtischen Unterlagen dienten ihm für seine Forschungen. Immer wieder fuhr er auch nach Augsburg, um im dortigen Staatsarchiv zu recherchieren. Seine Beschäftigung mit der Stadtgeschichte fand ihren Niederschlag in zwei Büchern, in Vorträgen und Zeitungsartikeln. Mitgewirkt hat er auch am „Stadtbuch Immenstadt“. Für seine Verdienste erhielt der langjährige Archivar 2011 den „Goldenen Ehrenring“ der Stadt.

Wenn er Ende des Jahres aus dem Archiv ausscheidet, heißt das nicht, dass er sich nicht mehr mit der Geschichte befassen will. Dann will Eckel für seine Familie Ahnenforschung betreiben. Seine Wissbegier ist also ungebrochen? „Na ja, das lässt im Alter ein bisschen nach“, sagt er – ein wenig tiefstapelnd.

Burg Laubenbergerstein - "die Geplünderte": Dreimal vom eigenen Nachbar überfallen