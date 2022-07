Das Stadtfest Sontofen steht an - Infos zu Eröffnung, Programm und Wette des Bürgermeisters

Nach zwei Jahren findet das Stadtfest Sonthofen 2022 wieder statt. Der Bürgermeister geht wieder eine traditionelle Wette ein. Infos zu Programm und mehr.

Nach zwei Jahren findet in Sonthofen ( Oberallgäu) wieder das Stadtfest 2022 statt. Am zweiten Juli-Wochenende ist es soweit. Traditionell ist der 1. Bürgermeister wieder eine Wette eingegangen. Und reichlich Rahmenprogramm ist geboten auf vier Bühnen.

Stadtfest Sonthofen 2022: Wie sind die Öffnungszeiten?

Wie auch vor Corona eröffnet Bürgermeister Christian Wilhelm das Stadtfest 2022 um 11 Uhr am Rathausplatz in Sonthofen. Gegen 1 Uhr am nächsten Morgen endet das Bühnenprogramm und um 2 Uhr der Ausschank.

Start: 11 Uhr

11 Uhr Ende Bühnenprogramm : 1 Uhr, Sonntag

: 1 Uhr, Sonntag Ende Ausschank: 2 Uhr, Sonntag

Stadtfest Sonthofen: Welches Programm wird geboten?

Wie auch die Jahre davor teilt sich das Programm auf mehrere Bühnen des Stadtfest Sonthofen auf. Nachfolgend sind die derzeit veröffentlichten Bühnen mit Programmpunkten gelistet:

Oberer Markt 11 Uhr - DJ Johnster Good 12 Uhr - Anastasiia Fomchenkova 13 Uhr - Lorenia Garcia-Bauer 14 Uhr - Raya Despodovska 16 Uhr - Faschingsfreunde Hillaria 18 Uhr - Abu Bakarr Spirit Band 20 Uhr - Raya Despodovska 21 Uhr - DJ Johnster Good

Promenadestraße 11 Uhr - Trio Dorfsound 14 Uhr - Bergstätt Musikanten 17 Uhr - Musikkapelle Altstädten 20 Uhr - Kinnt Minder Sei / b-ROCKhaus

Rathausplatz 11 Uhr - Stadtfesteröffnung mit Dorfmusik Berghofen 13.30 Uhr - Tag der Trachtenjugend 18 Uhr - Stadtkapelle Sonthofen 19 Uhr - Riedberg Partyband



Nach dem Volksfest am ersten Juliwochenende findet am zweiten bereits das Stadtfest in Sonthofen statt. Bild: Günter Jansen (Archiv)

Stadtfest 2022: Wie wird das Wetter am Samstag in Sonthofen?

Die Prognose sagt: 22° Celsius und eine Regenwahrscheinlichkeit von 20%, also perfekte Bedingungen für ein Stadtfest in Sonthofen nach zwei Jahren Unterbrechungen. Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Wetterseite.

Welche Wette ist der 1. Bürgermeister Wilhelm eingegangen?

Bürgermeister Christian Wilhelm ist folgende Wette eingegangen: Um 11 Uhr zur Eröffnung des Stadtfests Sonthofen 2022 sind 200 Sonthofer und Sonthoferinnen mit Tracht anwesend. Sollte das der Fall sein, wird unter allen, die eine tragen, eine neue Tracht verlost. Wenn Wilhelm verliert, muss er das Lager im "Trachtengwand" aufräumen. Um 10 Uhr kann man sich eine Marke am Oberallgäuer Platz abholen, damit werden die Teilnehmer gezählt und das Registrierungsverfahren für die Verlosung steht auch fest.