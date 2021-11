In der Mitte Asphalt für den Kfz-Verkehr, am Rand Pflastersteine – so sieht es ein Entwurf für das Umfeld des Sonthofer Stadtmuseums vor. Straße und Fußgängerbereich sind außerdem auf einem Niveau. Dadurch sollen Barrieren beseitigt und Fußgänger sowie Fahrradfahrer „gleichberechtigt“ unterwegs sein, erläuterte Andreas Kicherer vom beauftragten Planungsbüro.