Stadtradeln: Das Ziel im nächsten Jahr steht für das Oberallgäu und Kempten bereits fest

5000 Radler und Radlerinnen aus dem Oberallgäu und Kempten legen beim „Stadtradeln“ 2023 in drei Wochen über 800.000 Kilometer Strecke zurück – neuer Rekord.

03.10.2023 | Stand: 18:53 Uhr

„Schön, dass wir die Aktion seit einigen Jahren gemeinsam machen“, sagte Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle bei der Siegerehrung des „Stadtradelns“ im Landratsamt in Sonthofen. Das Duell mit dem Landkreis entschied die Stadt heuer erneut für sich. 2999 Teilnehmende aus Kempten erzielten in 72 Teams insgesamt eine Strecke von 425.235 Kilometern. „Das ist neuer Rekord“, freute sich Kiechle. Im Oberallgäu radelten 1957 Personen in 48 Teams 396.000 Kilometer. Mit 140.000 Kilometern mehr als im vergangenen Jahr eine „beachtliche Steigerung“, lobte Vize-Landrat Roman Haug.

Teams von Schulen, Unternehmen oder Hobbygruppen versuchten in der Zeit vom 21. Juni bis 11. Juli so viele Fahrradkilometer wie möglich zu sammeln. Als zusätzliche Motivation spenden die Sponsoren des „Stadtradelns“ pro Erreichen einer bestimmten Kilometerstrecke einen Baumsetzling. Im Oberallgäu kamen so heuer etwa 147 Weißtannen-Setzlinge für das Bergwald-Projektgebiet Sonthofen-Wertach zusammen. Die Kemptener Teilnehmenden erzielten durch ihr fleißiges Radeln die Pflanzung von 850 Bäumen.

Enormer Zuwachs an Teilnehmern

„Uns freut besonders, dass wir so enormen Zuwachs bei den Teilnehmerzahlen haben“, sagte Haug: „Sie sollen durch die Aktion motiviert werden, etwas für ihre Gesundheit zu tun.“ Es gehe darum, ein Bewusstsein zu schaffen, meinte Kiechle. Statt dem Auto das Rad zu nehmen, sei häufig reine „Kopfsache“. Wichtig sei, gerade die jungen Menschen davon zu überzeugen, dass es wirklich wichtig ist, nicht nur in der Freizeit, sondern auch für den Schul- und Arbeitsweg auf das Fahrrad zu steigen, sagte Kiechle.

Nachdem in Kempten erstmals 400.000 Kilometer geknackt und mit den Oberallgäuern insgesamt über 800.000 Kilometer geradelt wurden, sei einfach zu erraten, was das Ziel für das Stadtradeln nächstes Jahr sei, sagt Kiechle.

Besondere Leistungen:

Aktivste Schulteams im Oberallgäu: 1. Gymnasium Sonthofen

Aktivste Oberallgäuer Teams (ohne Schulen): 1. Team „Bosch“ (319 Aktive, 91.191 Kilometer), 2. Team „Biketeam Sonthofen“ (39 Aktive, 21.529 Kilometer), 3. Team „Sonnen GmbH“ (52 Aktive, 15.175 Kilometer).

Meiste Kilometer pro Kopf im Oberallgäu: 1. Team „S(l)aufverein Suppentopf“ (2 Aktive, 713 Kilometer pro Kopf), 2. Team „Kast radelt“ (2 Personen, 523 Kilometer pro Kopf), 3. Team „Polizei Immenstadt“ (6 Personen, 490 Kilometer je Kopf).

Aktivste Schulteams in Kempten: 1. Allgäu-Gymnasium (835 Aktive, 66.950 Kilometer), 2. Hildegardis-Gymnasium (354 Aktive, 38.624 Kilometer), 3. Maria-Ward-Schule (266 Aktive, 38.624 Kilometer)

Meiste Kilometer pro Kopf in Kempten: 1. Team „Cambobiker“ (3 Aktive, 1143 Kilometer pro Kopf), 2. Team „Fredl’s Bunker“ (2 Aktive, 652 Kilometer pro Kopf), 3. Team „RSC Auto Brosch“ (26 Aktive, 628 Kilometer pro Kopf)

Die Stadt Kempten belegte im Vergleich mit anderen Kommunen zwischen 50.000 und 100.000 Einwohner und Einwohnerinnen im deutschlandweiten Ranking den Platz 14 von 137 und im Bayernvergleich den dritten von 17 Plätzen.

