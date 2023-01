Diese Projekte sind im städtischen Haushalt von Immenstadt für 2023 eingeplant

In Immenstadt hat der Stadtrat dem Haushalt 2023 trotz der schwierigen Zeiten zugestimmt. Es gibt viele Investitionen: So sollen die Projekte finanziert werden.

29.01.2023 | Stand: 12:04 Uhr

Investitionen von fast 24 Millionen Euro und ein Schuldenberg von 61 Millionen (mit den Stadtwerken): Zahlen, die früher Stadträte in Immenstadt in Panik versetzt hätten. Doch am Donnerstagabend blieb es im Gremium ganz ruhig, der Stadtrat verabschiedete den diesjährigen Haushalt mit einer Gegenstimme (Markus Fetzer, Freie Wähler). Mehr Steuereinnahmen, hohe Staatszuschüsse und ein niedriger Zinssatz bei den Krediten sorgten für eine entspannte Atmosphäre.

Eine Inflation von über zehn Prozent, höhere Ausgaben für Bauprojekte, Energie und Personal sowie ein enormer Sanierungsstau und Pflichtaufgaben im Bereich der Kinderbetreuung und Schulen: Das sei laut Bürgermeister Nico Sentner für den Rekordhaushalt von 70 Millionen Euro verantwortlich – und nicht, weil die Stadt über ihre Verhältnisse lebe: „Wenn wir die Projekte jetzt nicht anpacken, verschieben wir sie nur auf später.“

In der Vorberatung im Hauptausschuss hatte Hannes Blaschke ( FW) „als Unternehmer“ noch besorgt auf die Schulden der Stadt (27 Millionen) geblickt und nach dem Zinssatz gefragt. Da konnte ihn Sentner beruhigen: „Der durchschnittliche Zinssatz bei den städtischen Darlehen liegt bei 1,09 Prozent und bei den Stadtwerken bei 0,87 Prozent“, sagte der gelernte Banker. Weil einer der neuen Kredite zu hohe Zinsen ergeben hätte, habe man sogar ein altes Darlehen über 500.000 Euro mit besseren Konditionen behalten und nicht wie geplant getilgt. Die Neuverschuldung verringere sich dadurch auf 7,35 Millionen Euro.

„Außerdem denken wir bei den Projekten in die Zukunft“, erklärte Sentner. So werden die Kindertagesstätte Stein oder das Feuerwehrhaus mit Erdwärme beheizt. Das treibe zwar die Neubaukosten hoch, doch dafür sinken dann die laufenden Heizkosten. Was ihn zudem freue, seien die derzeit hohen staatlichen Zuschüsse für Investition: „Unsere Projekte werden rund zur Hälfte gefördert.“

Die gestiegenen Steuereinnahmen von insgesamt 28 Millionen Euro stimmten Kämmerin Franziska Lorenz zuversichtlich. So verbleiben für Investitionen 3,8 Millionen und nach Abzug der Tilgung 1,9 Millionen freie Finanzspanne. Die geplanten Einnahmen:

Einkommenssteueranteil: 9 Millionen (plus 500.000 zum Vorjahr)

Gewerbesteuer: 8,5 Millionen (plus 1,5 Millionen, wobei 2022 eine Steuerrückzahlung an einen Großbetrieb von über 2 Millionen Euro ein Loch riss)

Grundsteuer B: 3 Millionen

Umsatzsteueranteil: 1,9 Millionen

Zweitwohnungssteuer: 620.000

Schlüsselzuweisung: 3,4 Millionen (plus 700.000)

Rücklagen-Entnahme: 4 Millionen (verbleiben: 5 Millionen).

Kur- und Fremdenverkehrsbeitrag: 1,55 Millionen

Parkgebühren: 800.000 Euro.

Neben den Großprojekten (wir berichteten) soll es heuer viele kleinere Projekte geben – darunter:

Ein Loipenstadel mit WC wird für 270.000 Euro bei Diepolz gebaut; der Kuhnigundenweg für 345.000 erneuert (Zuschuss 140.000).

Der Rad-Wanderweg von Ratholz über Reuter nach Bleichgut wird für über 610.000 Euro (Zuschuss 410.000) hergerichtet.

Über die EU-React-Förderung (720.000 Euro) werden Citytoiletten, Verschönerung Fidel-Schlund-Platz und Fahrradabstellanlagen am Bahnhof geschaffen.

Beim Hofgarten werden die vorgesehenen 300.000 Euro nicht nur für die Machbarkeitsstudie (Kosten: 79.000) sondern auch für weitere Studien, Projektentwicklung, einen möglichen Wettbewerb und bauliche Kosten bereitgestellt.

Die Diskussion im Stadtrat

Alle Stadträte lobten Verwaltung und Bürgermeister für ihre engagierte Arbeit. Die Wortmeldungen:

CSU: Siegfried Zengerle erinnerte an die Haushalts-Verabschiedung 2022 – am 24. Februar. Dass der Ukraine-Krieg solche Auswirkungen hat, habe keiner geahnt. Die Höhe der Schulden sei „stattlich“, doch hinter den Zahlen stünden Sachwerte und Grundstücke. Das komme auch den Bürgern zugute.

Grüne: Rosi Oppold beurteilte den Haushalt „von besorgniserregend bis solide“. Dass Immenstadt in dem Ranking „Familienfreundliche Städte“ oben stand, sehe sie als „Verpflichtung“. Dem werde man mit Kindergarten- und Schulausbau gerecht. Allerdings fehlten vor allem Spielplätze in der Südstadt.

JA: Erich Angerer ist sich sicher: „Das, was wir in Gewerbeflächen und Wohnungsbau investieren, werden wir später als Einnahmen ernten.“ Damit könnten weitere gute Projekte angegangen werden.

Aktive: Nach Herbert Waibel packe die Stadt trotz Finanzschwäche sinnvolle Projekte an, die den Bürgern zugute kommen.

Freie Wähler: Markus Fetzer mahnte mehr Einsparungen an.

SPD: Vera Huschka hofft auf weitere Investitionen im Bereich „Soziales Wohnen“.

Frauenliste: Die „Dynamik der Verschuldung“ macht Alexandra Konda „Bauchschmerzen“.