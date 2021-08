Nach monatelanger Sanierung ist die Stadtspange Immenstadt fast fertig - wenn das Wetter trocken bleibt

Am Montag soll in Immenstadt die Fahrbahn markiert werden. Übers Wochenende ist die Straße vorübergehend frei. Wer dem Bauamt Ärger macht.

Fast fertig ist die Stadtspange in Immenstadt. Derzeit ist sie halbseitig befahrbar. Nach monatelanger Sanierung, Sperrung und Umleitungsverkehr fehlen nur noch einige „Restarbeiten“. Allerdings gehört dazu auch die Markierung der Fahrbahn. Und dazu ist trockenes Wetter notwendig – sonst verläuft die Farbe.

Bei dem derzeitigen ständigen Regen ist das laut der Bauverwaltung nicht möglich. Deshalb wurden die Markierungsarbeiten auf am kommenden Montag, 9. August, verlegt. Vorübergehend werden die Staufner- und Bahnhofstraße übers Wochenende in beiden Richtungen für den Verkehr freigegeben. Ab Montagmorgen wird die Straße für die Dauer der Markierung nur einspurig von der Berufsschule her stadteinwärts befahrbar sein. Danach wird die Straße freigegeben.

Ärger machen der Bauverwaltung allerdings Autofahrer die nachts oder frühmorgens Schilder und Absperr-Zäune einfach beiseite schieben. Wer dabei erwischt wird, muss mit einer Anzeige und empfindlichen Strafen rechnen.

