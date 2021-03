Sanierung der Stadtspange in Immenstadt ist verschoben

Das Wetter war zu schlecht: In dieser Woche bleibt die Straße noch offen. Ob die Bauarbeiten dann ab 22. März beginnen, wird Ende dieser Woche entschieden.

16.03.2021 | Stand: 15:00 Uhr

In dieser Woche sollte eigentlich in Immenstadt die lang geplante Sanierung der Stadtspange in einem Teilabschnitt beginnen. Doch das Wetter macht den Bauarbeiten einen Strich durch die Rechnung. Die Erneuerung der Oberfläche der Sonthofener Straße zwischen der Mittagstraße (Rainbow) und Mummener Straße (Bäckerei Härle) wurden wegen Kälte und Schnee verschoben. Wie das städtische Bauamt mitteilt, soll Ende der Woche entschieden werden, ob die Bauarbeiten in der nächsten Woche ausgeführt werden können.

Die komplette Sanierung der Stadtspange reicht vom Kreisverkehr an der Berufsschule in der Bahnhofstraße bis zum Roßkopf-Kreisel in der Sonthofener Straße am V-Markt. Die Arbeiten in diesem ersten Jahr sind mit Kosten von 920 000 Euro veranschlagt. In den kommenden Jahren geht es in der Sonthofener Straße bis zum Roßkopf-Kreisel weiter. Insgesamt wird die Sanierung vermutlich über vier Millionen Euro verschlingen. Danach wird die Stadtspange an den Staat übergeben, der sich damit künftig um den Erhalt kümmern muss.

Bauarbeiten an der Stadtspange Immenstadt nur nachts und am Wochenende

In dem ersten Bauabschnitt wird nur der Asphalt in der Sonthofener Straße zwischen der Mummener Straße und der Mittagstraße, die hoch zum Kreisel an der Jahnstraße führt, erneuert. Die Bauarbeiten sollen überwiegend nachts sowie an einem Wochenende stattfinden. Während der Bauarbeiten wird der Teilabschnitt in dieser Zeit für den Verkehr komplett gesperrt. Betroffen davon ist die Zufahrt über die Bahnlinie zur Liststraße. Die Umleitung wird ausgeschildert und führt über die Missener-, Montfort-, Schützen- und Kemptener Straße.

Ab April ist dann der zweite Bauabschnitt geplant, der weit stärker in die Straße samt Umgebung eingreift. Er erstreckt sich von der Einmündung der Mittagstraße bis zum Kreisverkehr an der Berufsschule. Als Bauzeit ist laut Stadtverwaltung vom 6. April bis zum 30. Juli vorgesehen. Die Ausführung erfolge in Teilabschnitten. Während dieser Arbeiten soll aber die Zufahrt zur Bahnhofs-Tiefgarage sichergestellt bleiben. Allerdings müsse dazu in der Ein- und Ausfahrt zur Tiefgarage eine Lichtsignalanlage installiert werden.

Kein Durchgangsverkehr, aber Anlieger sollen durchkommen

Im dritten Abschnitt müssen im Bereich der westlichen Bahnhofstraße neben der Straße auch Wasserleitungen und Kanäle erneuert werden. Der Anliegerverkehr soll dabei trotzdem die meiste Zeit einspurig möglich sein, heißt es von der Stadtverwaltung. Für den Durchgangsverkehr bleibt die Stadtspange allerdings geschlossen.

