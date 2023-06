Städtler Dominanz: So lief das vierte Alpseeschwimmen in Immenstadt

Die Lokalmatadore drücken dem Alpseeschwimmen ihren Stempel auf. Marcus Joas deklassiert das Feld über die Ironman-Distanz. Ein Phönomen überrascht.

27.06.2023 | Stand: 15:00 Uhr

75 Schwimmerinnen und Schwimmer wagten sich über die vier Strecken in den Alpsee. Eine achtbare Resonanz für die vierte Auflage des Alpseeschwimmens – aus Sicht der ausrichtenden Triathleten vom TV Immenstadt ist diese aber wegen des nasskalten und unbeständigen Frühjahrs nicht besser ausgefallen. Zumindest am Wettkampftag herrschten perfekte sommerliche Bedingungen rund um den Großen Alpsee. Und die Athleten zeigten starke Leistungen, wobei unter dem Strich die Lokalmatadore der Schwimmabteilung vom TV Immenstadt dominierten.

Kemptenerin lässt alle Männer hinter sich

Während für die Kinder ein Piratenschwimmen über 100 Meter ohne Zeitnahme angeboten wurde, ging es auf den längeren Strecken hochklassig zur Sache. Unter den 22 Starterinnen der Jedermannstrecke über 1100 Meter setzte sich Lara Rietzler vom TV Kempten in der herausragenden Zeit von 14:41 Minuten sogar gegen die männliche Konkurrenz durch. Rang zwei ging an Birgit Joas vom TVI in 18:06 Minuten, die sich vor Johanna Lederle, ebenfalls TV Kempten, behauptete (18.58). Bei den Männern gingen alle Podiumsplätze an den TV Immenstadt. Es siegte Lovro Drasic in 16:27 Minuten vor Ottmar Käser (17:52) und Thiemo Schertler (18:10).

Über 2200 Meter siegte Teenager Maximilian Schnalzger vom TV Immenstadt in 28:43 Minuten vor Yannick König (TV Kempten/28:44) und dem Ausnahme-Talent Anton Käser (TVI/28:46). Bei den Frauen ging der Sieg in der Zeit von 29:11 Minuten an die TVI-Schwimmerin Ella Seidl, gefolgt von Sabrina Kruse, (TV Kempten/39:10) und der Immenstädterin Carolin Dörrer (41:09).

Marcus Joas hat drei Minuten Vorsprung auf den Zweiten

Die Königsdisziplin, die Ironmandistanz über etwas verlängerte 4400 Meter, dominierte unangefochten Lokalmatador Marcus Joas, auch Vorjahressieger über die Ultrastrecke. Nachdem er bereits am Vortag ein Rennen über 5 Kilometer absolviert hatte, brachte Joas dennoch in der Fabelzeit von 56:37 Minuten dreieinhalb Minuten Vorsprung zwischen ihn und seinen Bruder Simon, der nach 1:00:09 Stunde im Ziel Seepavillon ankam. Dritter wurde Dirk Hofmann vom TV Kempten in 1:01,41 Stunde.

Den Sieg in der Frauenkonkurrenz sicherte sich Corinna Bünnagel vom TV Kempten in 1:02:16 Stunde vor Vanessa Hoffmann (1:04,46) und Sigrid Leistner (beide TV Immenstadt/1:10,30).

60-jähriger Norbert Wild beißt sich durch

Auf der längsten Distanz über 8,8 Kilometer, der Ultra-Ironman-Distanz, sah von Anfang an alles nach einem klaren Sieg für den 31-jährigen Robert Bretschneider vom TSV Mindelheim aus. Der Langstreckenspezialist war im Vorjahr noch knapp an Norbert Wild vom TSV Grönenbach gescheitert und Dritter geworden. Der 60-jährige Wild ist ein Phänomen – ein Spezialist für die ganz langen Strecken.

Dafür trainieren beide auch bei widrigsten Bedingungen. Während Wild sich in Anbetracht der moderaten Temperaturen von 21 Grad mit einem Neoprenanzug schützte, schwamm Bretschneider ohne „Neo“. „Für mich gibt es kein kaltes Wasser, ich schwimme auch bei 0 Grad“, sagte der Mindelheimer vor dem erstaunten Publikum. Auch Wild hat das verregnete Frühjahr genutzt, um in den Seen in seiner Umgebung und sogar in der Iller zu trainieren. Das hat sich ausgezahlt: Nur knapp 60 Meter hinter Bretschneider, der in 1:59:41 triumphierte, erreichte der 60-Jährige das Ziel in 2:00:13 Stunden. Dritter wurde mit Christian Ostertag ein Triathlet der ausrichtenden Abteilung des TV Immenstadt (2:19,45).

Drei Frauen wagten sich ebenfalls an die ganz lange Strecke. Dabei trug Beate Schulz von den Lindauer Schwimmern den Sieg in 2:23:15 Stunden davon. „Neben einem 10-Kilometer-Rennen war das meine zweitlängste Distanz“, sagte die Siegerin. Ihr folgte Saskia Neubüser (2:31,47), Dritte wurde Martina Brandl 3:14,10. Beeindruckend: Sie bewältigte die gesamte Distanz im Bruststil.

Alle Ergebnisse online unter www.tvimmenstadt-triathlon.de