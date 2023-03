Starke Frauen und ihre Konflikte: Grazer Autorin liest in Immenstadt

Die österreichische Schriftstellerin Ursula Wiegele liest aus ihrem Roman „Malvenflug“ in Immenstadt. Er erzählt eine Familiensaga ab dem Zweiten Weltkrieg.

Emma, alleinerziehende Mutter von vier Kindern, hat sich in Davos als Köchin verdingt, um Geld zu verdienen. Die Kinder sind anderswo untergebracht: Die älteste Tochter Helga ist ins Kloster gegangen, Alfred lebt in der Nationalpolitischen Erziehungsanstalt (Napola) der Nazizeit, und die kleinen Zwillinge wachsen bei den Großeltern auf.

Im ersten Teil ihres neuen Buches „Malvenflug“ erzählt Ursula Wiegele von den einzelnen Familienmitgliedern, im zweiten Teil beleuchtet Helga rückblickend die Familiengeschichte. Die österreichische Schriftstellerin liest am Donnerstag, 16. März, aus ihrem Werk im Literaturhaus Allgäu in Immenstadt.

Was brachte Sie auf die Idee zu diesem Roman?

Ursula Wiegele: Einerseits meine Familiengeschichte. Die Großmutter ist nach Davos gegangen und hat die Kinder bei Verwandten oder anderswo untergebracht, was man heute nur schwer verstehen kann. Die Großmutter war lange in Davos, die Tochter dann auch. Das wollte ich mir jetzt ansehen und bin dahin gefahren. Mich hat auch die Napola interessiert, wo mein Vater war. Ich hatte dann ein Stipendium für Brünn (Mähren). Das hat mich sehr bewegt. Ich bin auch den Brünner Todesmarsch mitgegangen, in umgekehrter Richtung. Ich habe mich sehr damit auseinandergesetzt, da der Großvater mütterlicherseits von dort kommt. Das Problem war, dass inzwischen alle tot sind. Es war eine sehr mühsame Spurensuche, sehr rechercheaufwendig. Das ist bei mir so üblich, zu sehen und das rauszusuchen, was zu den Romanfiguren passt.

Der Titel regt zum Rätseln an ...

Wiegele: Ja, aber das klärt sich auf, wenn man lesen kann. Es ist keine schöne Familiengeschichte. Der Verlag hat’s vorher gelesen und ist zum Teil nicht damit zurechtgekommen.

In der Ankündigung Ihres Verlages ist von starken Frauenfiguren die Rede. Welche steht Ihnen am nächsten?

Wiegele: Die Helga steht mir schon nahe. An der Emma habe ich mich eher ein bisschen abgearbeitet. An der Helga gefällt mir, dass sie vom Kloster weggeht und dann gegen den Strich lebt. Ja, Helga ist eine konkrete Person aus Kärnten, die ich sehr gut kenne und als Tochter in den Roman hinein genommen habe.

Im zweiten Teil wechseln Sie die Erzählperspektive. Warum?

Wiegele: Helga hat im ersten Teil keine Stimme. Mit der Ich-Perspektive ergibt sich eine andere Ansicht. Der Rückblick aus 1990, als der Mauerfall geschah, war für mich reizvoll. Das war mir ganz wichtig, weil zur Sprache kommt, das Heldenhafte der Mutter kritisch zu hinterfragen. Zwischen Emma und Helga gibt es einigen Konfliktstoff. Helga hat Emma vorgeworfen, dass sie die Familie verlassen hat. Und Emma hat Helga nicht verziehen, dass sie sich ins Kloster zurückgezogen hat. Es ist immer die Geschichte der ältesten Tochter, das ist immer weitergegangen. Helga bekam dann einen Sohn, da war der Bann gebrochen. In dem Roman ist es so, dass Helga schon als Kind die Verantwortung für die jüngeren Geschwister übernommen hat, neben der Schule. Sie hat dann die Ruhe bei den Schwestern geschätzt. Ich wollte es mir gemütlich machen mit einer schönen Familiengeschichte. Es kam dann etwas anderes. Ich habe schon einen literarischen Anspruch, Leerstellen geschaffen, Fragmente und Reduktionen. Das sind Texte zwischen den Zeilen, wenn man lesen kann.

Leser loben Ihren flüssigen Schreibstil: kurze, knappe Sätze, häufig elliptisch. Wollen Sie damit die Leselust der Social-Media-Generation anfachen?

Wiegele: Eben überhaupt nicht. Manche haben sich auch aufgeregt über die abgehackten Sätze. Ich habe sehr darauf geachtet, keine Wörter zu benutzen, die damals nicht üblich waren. Das Wort „Eigentumswohnung“ tauchte zum Beispiel erst 1948 das erste Mal auf. Da gibt es auch Wörter, die heute schon ausgestorben sind. Das ist so im ersten Teil, im zweiten ändert sich das. Es war mir wichtig, keinen Stil zu benutzen mit langen behäbigen Sätzen. Ich wollte einfach nicht die historische Behäbigkeit mit langen Sätzen abbilden, das wäre mir zu viel gewesen. Das wollte ich mit den kurzen Sätzen brechen. Ich wollte den Personen gerecht werden, ohne dass da irgendwie experimentiert worden wäre.

Die Lesung: Die österreichische Schriftstellerin Ursula Wiegele liest am Donnerstag, 16. März, um 19.30 Uhr im Literaturhaus Allgäu in Immenstadt. Karten gibt es nach vorheriger telefonischer Anmeldung bei der Marketingabteilung der Stadt Immenstadt, Telefon 08323/9988501, oder unter E-Mail literaturhaus@immenstadt.de Restkarten gibt es an der Abendkasse.

Zur Person: Ursula Wiegele wurde 1963 in Klagenfurt geboren. Sie studierte an theologischen Fakultäten in Österreich und Italien und schließlich Philosophie in Innsbruck. Wiegele arbeitete als freiberufliche Lektorin und Schreibpädagogin und brachte 2011 ihren ersten Roman heraus. „Mal-venflug“ ist ihr fünfter Roman. Für ihr Werk erhielt sie zahlreiche Stipendien und Literaturpreise. Ursula Wiegele lebt in Graz.

