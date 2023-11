Starke Reaktion! ERC Sonthofen nach erster Pleite wieder in der Spur

Der ERC Sonthofen kassiert in Pfronten die erste Niederlage der Saison, meldet sich aber nur zwei Tage später wieder zurück. Nun warten zwei Kracher.

06.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Sie haben sich einmal geschüttelt und sind schnell wieder in die Spur zurückgekehrt. Zwei Tage nach der ersten Saisonniederlage in der Eishockey-Landesliga hat der ERC Sonthofen die richtige Reaktion gezeigt.

Nach der 2:5-Pleite bei den Pfronten Falcons gewann die Mannschaft um das Trainergespann Helmut Wahl und Vladimir Kames mit 7:4 (2:1, 3:2, 2:1) beim EV Fürstenfeldbruck. Dabei waren die „Schwarz-Gelben“ mit nur drei Reihen zum Freiluftspiel nach „Bruck“ gereist. Doch die Rumpftruppe siegte nach einer Energieleistung verdient und sicherte damit Tabellenrang zwei.

Starker Auftakt ins Freiluftspiel

Im Freiluftstadion „AmperOase“ startete Sonthofen passend zum windigen Wetter mit einigen Sturmläufen. Die Heimmannschaft hatte Freitag ihren ersten Saisonsieg gegen Lechbruck beim 5:3 eingefahren und traf auch wild entschlossen nach fünf Minuten zum 1:0.

Aber auch der ERC, bei dem Calvin Stadelmann zwischen den Pfosten stand, hatten sich nach der ersten Niederlage viel vorgenommen: man wollte zielstrebiger und geradliniger agieren, Dominanz im Spielaufbau ausüben und schnell für Ruhe sorgen. In Anbetracht des dezimierten Kaders von zehn nicht eingesetzten Spielern sicher ein probates Mittel.

ERC Sonthofen dreht Partie in "Bruck"

Nach einer überstandenen Unterzahl-Situation fasste sich Matyas Stransky ein Herz, eilte seinen Gegenspielern davon und markierte den Ausgleich (11.). Zweieinhalb Minuten vor der Drittelsirene wuchtete Christian Engler den Puck in den Winkel zum 2:1 – damit ging es auch in die erste Pause.

Im zweiten Drittel zeigten die Gäste zunächst druckvolles Eishockey und erhöhten durch Vladimir Kames (21.) und Hartmann (24.) auf 4:1. Doch jäh kam ein Bruch ins Spiel der Gäste: Folgerichtig witterte Fürstenfeldbruck Morgenluft und kam durch einen Doppelschlag in der 25. und 27. Minute auf 3:4 heran. Immerhin sorgte der blendend aufgelegte Hartmann mit einem kuriosen Tor nach Vorlage von Valentin Köcheler und Suchomer (29.) mit dem 5:3 für mehr Ruhe in den eigenen Reihen. Der Heimtorwart hatte beim Herauslaufen aus dem Kasten seinen Schläger verloren, so konnte Hartmann einschieben.

Der dritte Abschnitt verlief ähnlich wie die ersten 40 Minuten: Sonthofen hatte mehr Spielanteile, auch wenn der EVF immer wieder Nadelstiche setzte. Die Gäste knüpften im Schlussabschnitt an ihre guten Auftritte der vergangenen Wochen an, kontrollierten die Partie und erzielten durch Stransky (50) und durch Kames (56.) den 7:4-Endstand.

Das Trainerteam zeigte sich erfreut über die gelungene Reaktion nach der Derby-Niederlage. Der ERC fuhr damit drei wichtige Punkte im Rennen um die Meisterrunde ein.

Bittere Pleite in Pfronten

Denn 44 Stunden zuvor kassierte Sonthofen bei den Pfronten Falcons den ersten Dämpfer der Saison. Nach einem Rückschlag im Auftaktdrittel schloss Marc Sill eine schöne Kombination in der 16. Minute zum zwischenzeitlichen Ausgleich ab.

Die Schwarz-Gelben waren in dieser Phase präsenter und hätten durch einen Pfostenknaller von Holzschneider sogar in Führung gehen können. Die Hausherren schalteten allerdings geschickt um und gingen bis zum Schlussdrittel ihrerseits mit 3:1 in Führung. Der ERC machte sich selbst das Leben schwer und versuchte die Scheibe ins Tor zu tragen, während die Falcons schnelles Umschalt-Eishockey zeigten.

Schon zu Beginn des letzten Drittels allerdings nutzte Pfronten eine Unordnung in der Sonthofer Defensive zum 4:1. Torhüter Schütze, der an diesem Abend hielt, was es zu halten gab, bekam Ausrüstungs-Probleme mit seiner Fanghand und über selbige erzielte Friedl in der 50. Minute das 5:1 für die Falcons. Den Schlusspunkt setzte allerdings der ERC durch David Misches zum 2:5.

Durchschnaufen, Blessuren versorgen und mit frischer Energie zu den Auswärtskrachern am kommenden Freitag reisen: Ab 19.30 Uhr tritt Sonthofen beim ungeschlagenen Tabellenführer SC Reichersbeuern an. Am Sonntag ab 17.45 Uhr kommt es zum Duell mit dem derzeitigen Dritten, den Wanderers Germering.